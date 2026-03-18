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▲▼子瑜2年前在節目中自揭人生最大黑歷史。（圖／재친구(Jae friends) | ST7 YouTube）

韓國天團TWICE本週20日、21日、22日將在台北大巨蛋連唱3天，這也是子瑜繼去年11月在高雄開唱後，二度返鄉舉辦演唱會。子瑜赴韓發展約13年，她曾經分享入行至今遇過人生最糟糕的黑歷史，就是剛出道時不熟悉韓文，把「很開心」唸成「很厭煩」，鬧出大笑話，「那對我來說是很大的失誤...」子瑜在2024年登上金在中主持的網綜《在朋友》宣傳新專輯，節目中被問起踏入演藝圈至今，有沒有發生過人生中最糟糕的錯誤，子瑜便分享還是新人時發生的口誤，她在2016年以新人身分上節目《回頭看我》，主持人最後關心她錄影的感想，子瑜微笑地說：「今天學到了很多韓國文化，前輩們也對我很照顧，非常感謝，今天真的...很厭煩。」當時是子瑜第一次獨自一人上節目，韓語也不太流利，當她說出「很厭煩」後，在場的前輩來賓都愣了一下，JYP娛樂的師兄王嘉爾則對子瑜擊掌挖苦她，子瑜邊笑邊急著澄清：「（是）很開心！很開心！」「那對我來說是很大的失誤...」，子瑜講完當年糗事，金在中連忙出言安慰，認為畢竟當時她年紀還小，韓文程度還沒有那麼好，口誤也是情有可原，並稱讚子瑜的韓語進步神速，以及在節目中已經可以接話製造不少綜藝效果，大讚：「妳就是娛樂公司最喜歡的那種藝人類型！」