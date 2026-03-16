韓國人氣女團TWICE將於3月20日（星期五）至22日（星期日）帶著世界巡演《THIS IS FOR》登上臺北大巨蛋開唱，主辦單位同步啟動城市應援計畫「ONCE CITY MAP」，把整座台北變成粉絲朝聖地圖，包括3月14日開跑的華山POP UP快閃店、3月20日起在松山文創園區登場的巡迴限定周邊商品販賣店、台北捷運主題車廂與國父紀念館站閘門語音互動體驗，以及市府前市民廣場、花博公園、貓空纜車等9個地點設置TWICE九首神曲舞蹈挑戰打卡點；同時「台灣女兒」周子瑜首個台灣代言的7-11聯名商品，也將於3月17日全面上架，她本人已在15日提前返台，被外界猜測可能與代言活動有關。本篇《NOWNEWS今日新聞》已幫ONCE整理好重點活動懶人包，一次掌握演唱會期間總計16個完整追星地圖！
以下為本文重點：
📍TWICE台北大巨蛋演唱會時間、地點
📍華山限時POP UP快閃店時間、地點
📍松山文創園區巡迴專屬周邊店時間、地點
📍專屬TWICE台北捷運主題車廂時間、地點
📍國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗
📍TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點
📍天空塔點燈應援
📍貓空纜車TWICE主題車廂
📍TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰
📍子瑜代言7-11商品上架詳細資訊
📍TWICE台北大巨蛋演唱會時間、地點
時間：2026年3月20日（星期五）19:00
2026年3月21日（星期六）18:00
2026年3月22日（星期日）18:00
地點：台北大巨蛋
售票：tixCraft拓元售票系統
📍華山限時POP UP快閃店時間、地點
日期：2026年3月14日（星期六） – 3月23（星期一）
地點：華山1914文化創意產業園區中4A館
時間：11:00 – 21:00
線上實名制預約時間： 2026年3月8日（日）早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
💙期間限定快閃品項及特典，打造裝置打卡區
📍松山文創園區巡迴專屬周邊店時間、地點
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：松山文創園區 4號及5號倉庫
時間：10:00 – 22:00（3月22日至19:00）
💙期間限定巡迴品項及特典，打造裝置打卡區
📍專屬TWICE台北捷運主題車廂時間、地點
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
💙沉浸式朝聖，搭上板南線一路到大巨蛋
📍國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
💙K-POP破天荒，全員親自獻聲TWICE嗶卡聲
📍TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
💙從場館周圍到360度舞台，完美制霸大巨蛋
📍天空塔點燈應援
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
時間：17:00 – 22:00
💙首組K-POP藝人登台北新地標
📍貓空纜車TWICE主題車廂
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
💙遠眺大台北有TWICE陪著你
📍TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰
日期：2026年3月16日（星期一） – 3月22日（星期日）
地點：西門町彩虹步道
大稻埕五號碼頭
大安森林公園
松山車站
市府前市民廣場
花博公園
貓空纜車
南港車站/南興公園
新北投車站
💙一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標，隨機舞蹈挑戰開始
📍子瑜代言7-11「星級饗宴」商品上架詳細資訊
上架時間：3月17日（星期二）
上架品項：台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包、起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包
💙3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡
子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套上架
上架時間：3月18日（星期三）
上架品項：蜜梅心動冰沙、蜂蜜柚子霜淇淋、蜂蜜柚子風味思樂冰、蜜柚椰果思樂冰（3/23推出）
OPENPOINT APP 7-11集點活動
時間：3月18（星期三）日－4月28日（星期二）
兌換商品：筆記本（60點）
衣架（60點）
壓克力立牌（100點）
小燈箱磁鐵3入組（120點）
提把冰霸杯（160點）
💙uniopen會員於活動期間購買子瑜聯名系列指定品項就可獲得1點
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📍TWICE台北大巨蛋演唱會時間、地點
📍華山限時POP UP快閃店時間、地點
📍松山文創園區巡迴專屬周邊店時間、地點
📍專屬TWICE台北捷運主題車廂時間、地點
📍國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗
📍TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點
📍天空塔點燈應援
📍貓空纜車TWICE主題車廂
📍TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰
📍子瑜代言7-11商品上架詳細資訊
時間：2026年3月20日（星期五）19:00
2026年3月21日（星期六）18:00
2026年3月22日（星期日）18:00
地點：台北大巨蛋
售票：tixCraft拓元售票系統
日期：2026年3月14日（星期六） – 3月23（星期一）
地點：華山1914文化創意產業園區中4A館
時間：11:00 – 21:00
線上實名制預約時間： 2026年3月8日（日）早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
💙期間限定快閃品項及特典，打造裝置打卡區
📍松山文創園區巡迴專屬周邊店時間、地點
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
地點：松山文創園區 4號及5號倉庫
時間：10:00 – 22:00（3月22日至19:00）
💙期間限定巡迴品項及特典，打造裝置打卡區
📍專屬TWICE台北捷運主題車廂時間、地點
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
💙沉浸式朝聖，搭上板南線一路到大巨蛋
📍國父紀念館站捷運閘門TWICE獻聲體驗
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
💙K-POP破天荒，全員親自獻聲TWICE嗶卡聲
📍TWICE大巨蛋演唱會限定打卡點
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
💙從場館周圍到360度舞台，完美制霸大巨蛋
📍天空塔點燈應援
日期：2026年3月20日（星期五） – 3月22日（星期日）
時間：17:00 – 22:00
💙首組K-POP藝人登台北新地標
📍貓空纜車TWICE主題車廂
日期：2026年3月16日（星期一） – 4月15日（星期三）
💙遠眺大台北有TWICE陪著你
📍TWICE九首神曲打卡點舞蹈挑戰
日期：2026年3月16日（星期一） – 3月22日（星期日）
地點：西門町彩虹步道
大稻埕五號碼頭
大安森林公園
松山車站
市府前市民廣場
花博公園
貓空纜車
南港車站/南興公園
新北投車站
💙一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標，隨機舞蹈挑戰開始
📍子瑜代言7-11「星級饗宴」商品上架詳細資訊
上架時間：3月17日（星期二）
上架品項：台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包、起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包
💙3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡
子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套上架
上架時間：3月18日（星期三）
上架品項：蜜梅心動冰沙、蜂蜜柚子霜淇淋、蜂蜜柚子風味思樂冰、蜜柚椰果思樂冰（3/23推出）
OPENPOINT APP 7-11集點活動
時間：3月18（星期三）日－4月28日（星期二）
兌換商品：筆記本（60點）
衣架（60點）
壓克力立牌（100點）
小燈箱磁鐵3入組（120點）
提把冰霸杯（160點）
💙uniopen會員於活動期間購買子瑜聯名系列指定品項就可獲得1點