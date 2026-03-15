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▲周子瑜與7-11聯名，不只推出多種美食，還有送小卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

韓國女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，讓粉絲都非常期待。不料今（15）日，子瑜被捕捉獨自現身仁川機場提早回台，身邊沒有其他團員，只有1位工作人員。由於子瑜與7-11合作推出的聯名商品即將在17日登場，因此子瑜這次獨自返台，也讓外界猜測是否為參加7-11代言活動。子瑜在今日被捕捉現身仁川機場，並在1名工作人員陪伴下獨自回台，由於演唱會是在20日開始，因此子瑜提早返台動機也引發猜測。然而，子瑜與7-11聯名的商品，預計將在17日上架，粉絲也紛紛猜測子瑜是回台參加相關活動，「有沒有可能出席7-11聯名站台啊」、「應該是為了7-11這次代言的活動先回來開幕吧？」、「子瑜要來參加7-11活動嗎？」、「莫非是7-11產品」。子瑜日前接下家鄉第一個代言，出任7-11的品牌大使，將於17日起推出10種以上聯名鮮食，購買還送超美女神小卡，不僅如此，靠近台北大巨蛋的「7-11鑫忠孝門市」更是變身子瑜概念店，不只貼滿了子瑜美照，店內還有子瑜的親筆簽名，掀起全新打卡潮！有網友在Threads發文透露自己在路上巧遇子瑜7-11，「回家的路上這是直接偶遇子瑜了，大半夜很少人，進去晃了一圈」，同時曝光了店內佈置，可以看到子瑜穿著自己的應援色藍色小洋裝，將便利商店直接染成了寶藍色。而這間貼滿子瑜海報的7-11也瞬間在網路上爆紅，讓許多粉絲迫不及待準備去朝聖，「好像生咖」、「子瑜終於也是在家鄉有代言了，我先去哭一下」、「畫重點：品牌大使周子瑜」、「在7-11辦生咖原來是這種感覺」、「大巨蛋附近又多一個打卡點」。