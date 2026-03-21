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▲子瑜就讀復興國小時和現今模樣對比，可說是從小美到大。（圖／쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu、翻攝自周子瑜粉絲專頁）

▲子瑜就讀復興國中時和現今模樣差別不大，當時已經是美人胚子。（圖／쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu、翻攝自周子瑜粉絲專頁）

▲子瑜翰林演藝藝術高等學校畢業照。（圖／翰林演藝藝術高等學校臉書）

韓國大勢女團TWICE昨（20）日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「THIS IS FOR」世巡演唱會台北站，二度回鄉開唱的子瑜一舉一動都是焦點，擁有甜美臉孔的她，出道以來入選超過10次TC Candler世界百大美女排行榜，網友過去多次翻出子瑜就讀復興國小、國中、翰林演藝藝術高校時期的照片，證明這位台灣女兒為天生麗質，昔日同窗也掛保證，「她絕對沒有整型」。子瑜唸台南復興國小時，留著一頭長直髮，瀏海往後梳，露出精緻五官，一雙杏眼炯炯有神，膚色與現在相比有些黝黑，而身材當時就比同儕高出半顆頭，另外，同班同學透露，子瑜在班上非常安靜、內向，與今日在舞台上散發女神氣場的自信模樣相差甚遠，雖然那時不算風雲人物或班花，但自己能證明子瑜絕對沒有整型。至於國中階段，從曝光的舊照可看出，子瑜紮著馬尾，長瀏海旁分，穿著制服比出剪刀手，臥蠶變厚，鼻子堅挺，美女輪廓越來越明顯，水汪汪雙眸電力十足，而她正式從韓國出道後，曾經被目擊回台灣和國中同學聚餐，一群姊妹淘邊聊天邊看菜單，子瑜看得出來相當自在。子瑜國中2年級前都在台南市立復興國民中學就讀，13歲赴韓國當練習生後，便轉學到韓國漢城華僑中學完成國三學業，隨後投入節目《SIXTEEN》徵選，但因為無法兼顧學業一度休學。直到2015年10月正式出道後，她為了繼續升學，曾經在2016年返台參加國中學力鑑定考試，通過測驗後，就與成員彩瑛就讀翰林演藝藝術高等學校的實用音樂科，直至2019年畢業。完成高中學業後，子瑜為了演藝事業，決定放棄攻讀大學的機會，因此後來便沒有回台參加大學入學考試，此後就全力投入工作。