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中東戰事續燒，國際油價走高，市場對美國聯準會（Fed）利率預測已從延後降息，轉向可能升息，美元指數一度站上100，外資持續提款台股匯出，新台幣兌美元盤中再貶破32元整數大關，雖然收盤站上「32字頭」，不過，外匯專家李其展今（22）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，新台幣會繼續測試32元，一旦站上「32字頭」就是新的趨勢，可能會繼續貶下去。中東戰事延燒挑起油價升勢再起，美元指數則從100之上回落，不過，外資大舉賣股匯出，出口商拋匯賣壓湧現也擋不住，新台幣貶勢加劇，持續測試32元，20日盤中一度再貶破32元，下探32.025元，尾盤跌幅收斂，終場收31.97元，微貶1.7分，但仍創下逾10個半月新低，台北及元太外匯市場續爆大量，總成交金額達32.085億美元，週線也連3貶。外匯專家李其展表示，美元走強又拉回，預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元則會繼續測試32元整數關卡，如果收盤站上32元，就可能繼續往32元之上走，至於央行會不會力守32元？很難說。在中東戰事持續之下，避險情緒瀰漫，外資持續出逃，3月以來外資累計賣超龐大，也為新台幣帶來沉重貶值壓力，就連央行總裁楊金龍也坦言，3月以來外資匯出金額龐大，一面倒撤出，導致新台幣有點趨貶傾向，央行也有積極調節，因為新台幣貶值也會引發輸入性通膨，但央行不會力守一個價位，因此，新台幣會貶到哪裡，還是要看中東戰事發展。