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保護電池健康度 iPhone 可開充電上限80%功能

▲iPhone 可以開啟 「充電上限80%」的功能，協助維持電池健康度。（圖／記者周淑萍攝）

許多 iPhone 用戶對「電池健康度」的維護相當苦惱，但日常生活、工作又必須長期使用手機，對此有網友分享，iPhone 開啟「充電上限80%」功能，體感上電池健康度維持的比預期好上許多，官方和3C達人也提醒，充電的習慣會直接影響電池健康度，切勿不要將手機插著「整晚充電」。一名手機重度使用的女網友透過 Threads 分享，iPhone 開啟 「充電上限80%」的功能後，前一支 iPhone 16 Pro Max 即便用了快一年，賣掉前電池健康度仍高達94%，目前使用 iPhone 17 Pro Max 4個月，電池健康度依然維持在完美的100%。此外，女網友也提及，自己平時不會讓手機電池電量掉到20%以下，盡量維持在20％至80%的中間區間使用。事實上，3C達人Tim哥曾整理4個延長電池壽命的關鍵秘訣。📌避免睡覺時長時間充電，建議睡前充至60%至70%就拔除，隔天早上出門前再補充電力。📌開啟iPhone內建的「最佳化電池充電」功能，讓系統自動記憶作息，減少電池長時間處於100%高電量狀態。📌盡量讓電量維持在20%至80%之間，避免過度放電與充電。📌第四，注意充電時的環境溫度，避開悶熱或極低溫的環境，以免影響電池的化學反應與健康度。Tim哥也提醒，應盡量使用Apple原廠或MFi認證的充電設備，避免使用來路不明的廉價線材與轉接器，降低發生意外風險，他也建議每2～3年更換一次線材與插頭，以確保連接穩定、避免老化導致短路等問題。