日本、韓國賞櫻熱潮到來，再加上又將是清明連假，都將是國人出國旅遊熱潮，在返國時總不忘帶回伴手禮、零食等，動植物防疫檢疫署提醒，部分食品涉及動植物檢疫規範，民眾出國前後務必了解可攜與禁止項目，最容易被誤帶的包附有肉類加工品的泡麵，一個不小心恐就違規，將被罰款最高100萬元。
檢疫署公布最新修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」，並提到，加工食品多數可攜帶入境，例如牛奶布丁、生乳捲等加工乳製品原則上皆可，但仍須注意飛航安全規範，例如布丁是否被認定為液體，須由機場安檢單位判定；若生乳捲含有生鮮水果裝飾，則需進一步向檢疫櫃檯確認。
泡麵最容易違規：附有肉類加工品就不行
此外，柿餅屬於水果乾，也是可攜帶範圍，而詢問度最高的泡麵類產品，原則上只要是「沖泡即食」，如泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，都可免施檢疫帶回台灣。不過須特別留意，若泡麵內附有肉類加工品，例如火腿腸、鳳爪等，就屬違規產品，不得攜帶入境。
「未全熟」的蛋類不行 帶飛機餐的水果也違規
檢疫署也提醒，部分食品看似常見，實際上卻屬禁止攜帶品項，包括未全熟的溏心蛋、溫泉蛋，以及所有生鮮水果（即使是飛機餐提供也不例外）。另外，含肉食品如雞肉蛋白棒、雞皮零食，或含肉三明治、飯糰、麵包等，也都不可攜帶入境。
依據《動物傳染病防治條例》規定，旅客若違規攜帶肉製品入境，將處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。其中，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規就罰20萬元，再犯者直接罰100萬元，檢疫署呼籲民眾千萬不要以身試法，以免遭受重罰。
7類物品都禁止攜帶 郵寄或快遞也不行
以下七大類物品都禁止任意攜帶，包含郵寄或快遞輸入台灣都不行，包括：
▪️豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製品
▪️活體動物
▪️蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮
▪️含禽畜成分的寵物食品
▪️水果、蔬菜、種子、活植物
▪️栽培介質、土壤、昆蟲
▪️動植物用藥品
不確定攜帶物品會不會違規？檢疫署：入境時「主動申報」就沒事
檢疫署強調，由於產品種類日益多元，民眾如有無法判斷的產品，建議就直接在入境時至「動植物檢疫」櫃檯洽詢，檢疫人員會以實物判斷，主動詢問即使判定不合格也不會受罰。另外，民眾也可透過LINE關鍵字自助查詢，掃描行動條碼即可將動植物防疫檢疫署官方帳號加入好友，事先查詢「這個能不能帶」。檢疫署呼籲旅客遵守相關規定，才能安心出遊、順利返國。
資訊來源：動植物防疫檢疫署
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此外，柿餅屬於水果乾，也是可攜帶範圍，而詢問度最高的泡麵類產品，原則上只要是「沖泡即食」，如泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，都可免施檢疫帶回台灣。不過須特別留意，若泡麵內附有肉類加工品，例如火腿腸、鳳爪等，就屬違規產品，不得攜帶入境。
「未全熟」的蛋類不行 帶飛機餐的水果也違規
檢疫署也提醒，部分食品看似常見，實際上卻屬禁止攜帶品項，包括未全熟的溏心蛋、溫泉蛋，以及所有生鮮水果（即使是飛機餐提供也不例外）。另外，含肉食品如雞肉蛋白棒、雞皮零食，或含肉三明治、飯糰、麵包等，也都不可攜帶入境。
依據《動物傳染病防治條例》規定，旅客若違規攜帶肉製品入境，將處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。其中，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規就罰20萬元，再犯者直接罰100萬元，檢疫署呼籲民眾千萬不要以身試法，以免遭受重罰。
以下七大類物品都禁止任意攜帶，包含郵寄或快遞輸入台灣都不行，包括：
▪️豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製品
▪️活體動物
▪️蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮
▪️含禽畜成分的寵物食品
▪️水果、蔬菜、種子、活植物
▪️栽培介質、土壤、昆蟲
▪️動植物用藥品
不確定攜帶物品會不會違規？檢疫署：入境時「主動申報」就沒事
檢疫署強調，由於產品種類日益多元，民眾如有無法判斷的產品，建議就直接在入境時至「動植物檢疫」櫃檯洽詢，檢疫人員會以實物判斷，主動詢問即使判定不合格也不會受罰。另外，民眾也可透過LINE關鍵字自助查詢，掃描行動條碼即可將動植物防疫檢疫署官方帳號加入好友，事先查詢「這個能不能帶」。檢疫署呼籲旅客遵守相關規定，才能安心出遊、順利返國。
資訊來源：動植物防疫檢疫署