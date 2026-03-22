清明節與兒童節 4 天連假即將在4月3日至6日登場，身為家長的你想不到要帶孩子去哪玩嗎？新竹市今年出奇招，直接將整座新竹公園變身為超大型「偵探樂園」！特別聯名全球人氣動漫《名偵探柯南》，邀請全台大小朋友化身偵探解謎辦案。除了有不怕日曬雨淋的室內巨型氣墊島，活動最後一天更有「韓國啦啦隊女神」李多慧壓軸現身，讓爸爸也不無聊，《NOWNEWS》彙整新竹市名偵探樂園活動亮點，收藏起來準備出發！
2026 新竹市兒童遊藝節活動重點資訊
舉辦日期：2026 年 4 月 3 日（五）至 4 月 6 日（一），共四天。
開放時間：每日 10:00 至 17:00。
主要地點：新竹公園（涵蓋孔廟廣場、體育館等周邊設施）。
特別活動：4 月 6 日下午 4 點，於孔廟廣場舉辦「韓國啦啦隊女神李多慧」見面會。
兒童節連假化身柯南解謎去！新竹偵探樂園放電全攻略
「偵探樂園」三大主題場域：從看戲到手作一次滿足
整座新竹公園化身為小偵探的秘密特訓基地，每個區域都有專屬亮點，且全區遍布獨家「柯南 IP」打卡點：
A區：放大鏡廣場 匯集國內外大秀的「觀察力舞台」，以及充滿創意的「手作市集」，適合補充靈感。
B區：解謎實驗室 包含「偵探培訓所」、「小博士實驗室」、「美食市集」，以及可吹冷氣看動畫的「電影院」。
C區：情境偵探社 結合「想像力舞台」、「故事劇場」與「風 livehouse 表演」，讓孩子走進童話中互動。
偵探樂園室內放電神區！迷航冒險島體能挑戰
外頭太陽太大也不怕！位於新竹市體育館1樓內的「迷航冒險島」，是專為孩子打造的終極體能特訓關卡，保證讓小孩上車秒睡：
● 海底搜查大作戰（建議 6 至 12 歲）：超刺激氣墊遊具，考驗平衡感與爆發力。
● 感官大搜索（學齡前，需家長陪同）：讓小孩瘋狂的夢幻球池屋。
● 秘密基地大作戰（學齡前，需家長陪同）：安全好玩的大型軟積木遊戲區。
● 海底障礙賽（學齡前，需家長陪同）：專屬小小孩的闖關任務，訓練大肌肉發展。
化身柯南開始解謎！新竹兩大任務拿限量好禮
來到偵探樂園，當然要發揮觀察力解開謎題，只要完成以下任務，就能到新竹市兒童遊藝節現場服務台兌換專屬通關小禮物（數量有限，換完為止）：
園區任務：風城解謎大搜查
在樂園各處隱藏了 4 個神祕問答版，找到它們並成功答對問題即可過關。
隱藏任務：城市探索集章
至會場服務台領取專屬底圖明信片，前往市區四個指定地點（新竹市立動物園、新竹火車站、南寮旅遊服務中心、香山火車站）進行疊色印章，集滿四枚解開神祕畫作即可兌換。
兒童節連假壓軸登場！女神李多慧現身新竹
連假最後一天的驚喜！4 月 6 日下午 4 點，韓國啦啦隊女神李多慧將現身新竹市孔廟廣場。這場見面會不僅是孩子們的節日結尾，更是爸爸們引頸期盼的重頭戲，為整整四天的偵探樂園畫下最完美的句點。
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舉辦日期：2026 年 4 月 3 日（五）至 4 月 6 日（一），共四天。
開放時間：每日 10:00 至 17:00。
主要地點：新竹公園（涵蓋孔廟廣場、體育館等周邊設施）。
特別活動：4 月 6 日下午 4 點，於孔廟廣場舉辦「韓國啦啦隊女神李多慧」見面會。
兒童節連假化身柯南解謎去！新竹偵探樂園放電全攻略
「偵探樂園」三大主題場域：從看戲到手作一次滿足
整座新竹公園化身為小偵探的秘密特訓基地，每個區域都有專屬亮點，且全區遍布獨家「柯南 IP」打卡點：
A區：放大鏡廣場 匯集國內外大秀的「觀察力舞台」，以及充滿創意的「手作市集」，適合補充靈感。
B區：解謎實驗室 包含「偵探培訓所」、「小博士實驗室」、「美食市集」，以及可吹冷氣看動畫的「電影院」。
C區：情境偵探社 結合「想像力舞台」、「故事劇場」與「風 livehouse 表演」，讓孩子走進童話中互動。
外頭太陽太大也不怕！位於新竹市體育館1樓內的「迷航冒險島」，是專為孩子打造的終極體能特訓關卡，保證讓小孩上車秒睡：
● 海底搜查大作戰（建議 6 至 12 歲）：超刺激氣墊遊具，考驗平衡感與爆發力。
● 感官大搜索（學齡前，需家長陪同）：讓小孩瘋狂的夢幻球池屋。
● 秘密基地大作戰（學齡前，需家長陪同）：安全好玩的大型軟積木遊戲區。
化身柯南開始解謎！新竹兩大任務拿限量好禮
來到偵探樂園，當然要發揮觀察力解開謎題，只要完成以下任務，就能到新竹市兒童遊藝節現場服務台兌換專屬通關小禮物（數量有限，換完為止）：
園區任務：風城解謎大搜查
在樂園各處隱藏了 4 個神祕問答版，找到它們並成功答對問題即可過關。
隱藏任務：城市探索集章
至會場服務台領取專屬底圖明信片，前往市區四個指定地點（新竹市立動物園、新竹火車站、南寮旅遊服務中心、香山火車站）進行疊色印章，集滿四枚解開神祕畫作即可兌換。
兒童節連假壓軸登場！女神李多慧現身新竹
連假最後一天的驚喜！4 月 6 日下午 4 點，韓國啦啦隊女神李多慧將現身新竹市孔廟廣場。這場見面會不僅是孩子們的節日結尾，更是爸爸們引頸期盼的重頭戲，為整整四天的偵探樂園畫下最完美的句點。