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2026 新竹市兒童遊藝節活動重點資訊 舉辦日期：2026 年 4 月 3 日（五）至 4 月 6 日（一），共四天。

開放時間：每日 10:00 至 17:00。

主要地點：新竹公園（涵蓋孔廟廣場、體育館等周邊設施）。

特別活動：4 月 6 日下午 4 點，於孔廟廣場舉辦「韓國啦啦隊女神李多慧」見面會。 舉辦日期：2026 年 4 月 3 日（五）至 4 月 6 日（一），共四天。開放時間：每日 10:00 至 17:00。主要地點：新竹公園（涵蓋孔廟廣場、體育館等周邊設施）。特別活動：4 月 6 日下午 4 點，於孔廟廣場舉辦「韓國啦啦隊女神李多慧」見面會。

▲韓國啦啦隊女神李多慧將於4月6日現身新竹市孔廟廣場舉辦見面會。（圖／IG@le_dahye）

兒童節連假化身柯南解謎去！新竹偵探樂園放電全攻略



「偵探樂園」三大主題場域：從看戲到手作一次滿足



整座新竹公園化身為小偵探的秘密特訓基地，每個區域都有專屬亮點，且全區遍布獨家「柯南 IP」打卡點： 整座新竹公園化身為小偵探的秘密特訓基地，每個區域都有專屬亮點，且全區遍布獨家「柯南 IP」打卡點：

▲新竹公園將在兒童節連假變成柯南樂園，現場充滿偵探元素與體驗活動。（圖／新竹市政府）

偵探樂園室內放電神區！迷航冒險島體能挑戰

▲海底搜查大作戰：超刺激氣墊遊具，考驗平衡感與爆發力。（圖／新竹市政府）

▲感官大搜索：讓小孩瘋狂的夢幻球池屋。（圖／新竹市政府）

▲海底障礙賽：專屬小小孩的闖關任務，訓練大肌肉發展。（圖／新竹市政府）

化身柯南開始解謎！新竹兩大任務拿限量好禮

兒童節連假壓軸登場！女神李多慧現身新竹

清明節與兒童節 4 天連假即將在4月3日至6日登場，身為家長的你想不到要帶孩子去哪玩嗎？新竹市今年出奇招，直接將整座新竹公園變身為超大型「偵探樂園」！特別聯名全球人氣動漫《名偵探柯南》，邀請全台大小朋友化身偵探解謎辦案。除了有不怕日曬雨淋的室內巨型氣墊島，活動最後一天更有「韓國啦啦隊女神」李多慧壓軸現身，讓爸爸也不無聊，《NOWNEWS》彙整新竹市名偵探樂園活動亮點，收藏起來準備出發！外頭太陽太大也不怕！位於新竹市體育館1樓內的「迷航冒險島」，是專為孩子打造的終極體能特訓關卡，保證讓小孩上車秒睡：來到偵探樂園，當然要發揮觀察力解開謎題，只要完成以下任務，就能到新竹市兒童遊藝節現場服務台兌換專屬通關小禮物（數量有限，換完為止）：在樂園各處隱藏了 4 個神祕問答版，找到它們並成功答對問題即可過關。至會場服務台領取專屬底圖明信片，前往市區四個指定地點（新竹市立動物園、新竹火車站、南寮旅遊服務中心、香山火車站）進行疊色印章，集滿四枚解開神祕畫作即可兌換。連假最後一天的驚喜！4 月 6 日下午 4 點，韓國啦啦隊女神李多慧將現身新竹市孔廟廣場。這場見面會不僅是孩子們的節日結尾，更是爸爸們引頸期盼的重頭戲，為整整四天的偵探樂園畫下最完美的句點。