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▲孔雪兒（左）飾演的俞淺淺是穿越者，兒子寶兒後來登基為王，青梅竹馬長寧為皇后。（圖／翻攝自微博@孔雪兒）

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》在中國播放量已破18億，穩坐台灣Netflix、愛奇藝收視冠軍，未料最後10集劇情遭到外洩，引來罵聲，最後結局張凌赫當上攝政王，田曦薇也替父親沉冤昭雪，兩人回林安過生活，鄧凱奪皇位失敗，被孔雪兒餵毒，兒子「寶兒」登機，長寧則為皇后。《逐玉》結局提前被公開，據悉，最後田曦薇與張凌赫一同平定叛亂，兩人也查清了多年前慘案真相，田曦薇的父親「魏祁林」並非大胤罪人，而是因為他手握血案的關鍵證據，才被魏嚴（嚴寬 飾）滅口，男女主角揭露了嚴寬通敵叛國，最後嚴寬喝毒自盡，田曦薇與張凌赫回到他們初相識的林安鎮過日子。而「齊旻」鄧凱奪皇位失敗，被逃妾「俞淺淺」孔雪兒餵毒身亡，兩人的兒子「寶兒」登基，田曦薇劇中妹妹「長寧」則為皇后。事實上，長寧被封為皇后，在劇情後期大概可以猜到，當時陶太傅替長寧看面相時，就曾說她不是身體不好，而是命格太富貴了，身子骨壓不住，16歲之前都得帶在身邊好好養著。網路上還有人說，田曦薇到頭來才發現，老公是武安侯、閨密是皇太后、妹妹還是皇后，只有自己是平凡的殺豬女。另外，鄧凱臨死前，好奇問孔雪兒到底是誰，想知道她從何而來，孔雪兒說，「我就是我，我叫俞淺淺」。鄧凱嚥下最後一口氣之前說，「騙子！」原來孔雪兒是從現代穿越過去的穿越者，她對田曦薇說，「我是從很遠的地方來的，我可能回不去了」，田曦薇說沒關係，回不去了就留下來吧。不過真實的結局究竟為何，還是得等正片播出。