台灣未來一周天氣變化快速，綜合中央氣象署、氣象專家賈新興和吳德榮預報資料，近期將有3波微弱鋒面接力報到，北台灣與東半部晴雨交替，中南部則熱如夏天，高溫飆破33度。此外，清明連假前後水氣將會偏多，本文整理最新的一周天氣預報與清明連假天氣趨勢。
今明兩天暖熱如夏 北海岸、東半部局部雨勢
中央氣象署指出，今明兩天（3月23日至3月24日），中南部白天高溫普遍可達28至30度，內陸近山區甚至可能出現32至34度的高溫，感受宛如夏天，迎風面的北海岸、東半部地區則受鋒面滯留北部海面影響，偶爾有局部零星短暫陣雨的機率。
周三起連3波鋒面 下雨範圍出爐
周三、周四（3月25日至3月26日）有新一波鋒面及東北季風來襲，北台灣、東半部雲量明顯增多，降雨機率提高，北台灣白天高溫下降到22至24度，感受涼爽。周五北部回溫，周六又將面臨微弱鋒面通過，北部、東半部轉涼有局部短暫雨。整體而言，北部、東部本周屬於「雨勢不大且下雨時間不長」的型態。
吳德榮說明，下周二、下周三（3月30日至3月31日）還有另一波鋒面接近，北部、東半部有局部短暫降雨，氣溫也會略為下滑。由於春季北方天氣系統偏弱，各國模式模擬結果差異較大，後續的天氣變化仍需要密切觀察。
清明連假水氣增多 全台降雨機率高
賈新興則提及，清明連假天氣較不穩定，目前初步預估4月2日至4月6日之間，台中以北到宜蘭地區的水氣會比較多，尤其是4月3日、4月4日這兩天降雨機率較高，提醒有安排掃墓或出遊行程的民眾要特別留意。
總結未來一周天氣預報，台灣呈現明顯的東西差異。北台灣與東半部地區受到多波微弱系統交替影響，晴天與雨天的轉換節奏非常快速，建議北部與東部民眾外出時務必隨身攜帶雨具備用，相較之下，中南部地區整周天氣幾乎沒有明顯變化，但日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應適時調整穿著以免著涼。
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中央氣象署指出，今明兩天（3月23日至3月24日），中南部白天高溫普遍可達28至30度，內陸近山區甚至可能出現32至34度的高溫，感受宛如夏天，迎風面的北海岸、東半部地區則受鋒面滯留北部海面影響，偶爾有局部零星短暫陣雨的機率。
周三、周四（3月25日至3月26日）有新一波鋒面及東北季風來襲，北台灣、東半部雲量明顯增多，降雨機率提高，北台灣白天高溫下降到22至24度，感受涼爽。周五北部回溫，周六又將面臨微弱鋒面通過，北部、東半部轉涼有局部短暫雨。整體而言，北部、東部本周屬於「雨勢不大且下雨時間不長」的型態。
吳德榮說明，下周二、下周三（3月30日至3月31日）還有另一波鋒面接近，北部、東半部有局部短暫降雨，氣溫也會略為下滑。由於春季北方天氣系統偏弱，各國模式模擬結果差異較大，後續的天氣變化仍需要密切觀察。
賈新興則提及，清明連假天氣較不穩定，目前初步預估4月2日至4月6日之間，台中以北到宜蘭地區的水氣會比較多，尤其是4月3日、4月4日這兩天降雨機率較高，提醒有安排掃墓或出遊行程的民眾要特別留意。
總結未來一周天氣預報，台灣呈現明顯的東西差異。北台灣與東半部地區受到多波微弱系統交替影響，晴天與雨天的轉換節奏非常快速，建議北部與東部民眾外出時務必隨身攜帶雨具備用，相較之下，中南部地區整周天氣幾乎沒有明顯變化，但日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應適時調整穿著以免著涼。