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▲子瑜（左）在TWICE大巨蛋演唱會看完粉絲準備的應援之後，又哭到不行。（圖／讀者提供）

志效、子瑜感情好 當年帶著她回家過年

子瑜圓夢北高開唱 台上哭到無法表演

南韓女團TWICE結束為期3天的台北大巨蛋演唱會，昨晚最後一場時，「台灣女兒」周子瑜有感而發當場淚崩，嚇壞成員不斷安慰，開玩笑「難道是我太美了」逗笑子瑜，後來發現志效、定延都在默默擦淚，讓媒體、台下粉絲、滑社群的網友看到後都跟著泛淚。事實上，志效跟子瑜感情非常好，當年子瑜在韓國無法回台過年時，志效就帶著她回韓國的老家過年，不讓她隻身一人過春節，行為非常暖心。粉絲都說，志效跟子瑜的感情非常好，當年子瑜在韓國不能回台過年時，志效就帶著她回韓國老家一起過年；2024年，子瑜就租下遊覽車，親自當導遊帶志效、定延遊台灣4天3夜；彩瑛跟Mina有一次在《2WICE's DATE》也說，TWICE的感情真的很好，是超越了一般喜歡、外界無法理解的程度。TWICE昨晚唱到《MOONLIGHT SUNRISE》，子瑜突然淚崩，哭到無法說話，Sana跟娜璉發現異狀後，表演時的視線一直都在子瑜身上，，直到下下首《I GOT YOU》才歸隊，成員都嚇到問子瑜怎麼哭了，她說情緒突然上來，似乎是因為這是台北演唱會最後一天有感而發。安可時，，雖然大螢幕都照著子瑜，但可以發現志效默默跑去拿衛生紙擦淚，定延、Mina也都有落淚，Mina甚至還想遞衛生紙給子瑜，台上女神通通哭成淚人兒，台下也跟著感動鼻酸。