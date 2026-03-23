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中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌收賄高達2700萬元遭檢方起訴，案件纏訟長達3年半，不料，去年獲准交保並接受科技監控的他，竟於本月19日棄保潛逃，遭法院發布通緝、沒收500萬元保釋金，今天橋頭地方法院一審宣判，依11個貪汙罪重判徐漢徒刑25年、褫奪公權9年，並向橋檢告發棄保潛逃罪。回顧事件，檢方調查指出，徐漢在擔任中油煉製事業部執行長期間，涉嫌利用職權在總額近十億元的標案中護航業者，並透過白手套收受賄款。檢廉於2022年發動搜索時，在其辦公室與住所查獲高達2710萬元現金，連同相關業者款項合計近2900萬元，創下貪瀆案現場扣押現金最高紀錄，因此被外界稱為「最貪執行長」。檢方偵結依貪污、洗錢等罪嫌起訴包含徐漢及其他涉案的23人。由於徐漢涉案情節重大且有串證逃亡之虞，他曾被羈押禁見一年半，直到去年6月才獲准以500萬元交保，除了限制出境與出海，還必須配戴電子腳環，並於每週固定時間在住家門牌前自拍上傳報到，不料19日卻展開逃亡計畫。根據調查顯示，徐漢於19日上午先前往左營高鐵站製造行蹤斷點，隨後改搭區間車南下屏東潮州，再隨機攔乘計程車前往萬巒。當天中午，他在萬巒鄉公所附近下車並剪斷腳環，隨即導致科技設備監控中心發出三級告警訊號。橋頭地院在當日下午1時55分接獲通報後，火速動員高雄、屏東兩地的警檢單位展開緊急拘提，但仍一無所獲。橋頭地方法院20日上午對他發布通緝，並依法裁定沒收先前繳納的500萬元保釋金，並聯手警方與海巡單位全面圍捕，嚴防他偷渡出境。