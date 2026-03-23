外號「東泰字母哥」的HBL球星歐士綸為了賺取虛擬貨幣交易平台的入職金，提供個人資料及帳號密碼讓詐騙集團洗錢百萬，遭台北地檢署起訴，今天上午開庭，歐士綸坦承犯行並表示願意繳回犯罪所得6千元，開完庭後他不願媒體拍攝採訪，伸手撥開記者的手機，陪伴歐士綸出庭的父親更直接衝撞記者導致手機落地，如同將法院當籃球場「肉搏」
。
歐士綸身高195公分，是台灣與奈及利亞混血球員，就讀於東泰高中時，因外型酷似NBA巨星Giannis Antetokounmpo被稱為「東泰字母哥」
，目前就讀國立體育大學二年級。
依據北檢起訴內容，歐士綸高三畢業上大一前的暑假為賺取外快
，出借帳戶給暱稱「AMIS人資專員
」的投資詐騙集團成員，並接收詐團指示在2024年9月26日申請虛擬貨幣交易平台的帳號密碼
，綁定自己名下的銀行帳戶、再設定好詐團所用的約定帳戶，最後將所有帳號密碼交給詐團操作。
檢方追查，本案4名受害者在2024年10月25日分別匯款50萬、20萬、20萬、10萬
到歐士綸的戶頭，贓款一進帳隨即轉匯到虛擬貨幣交易所的虛擬帳號購買乙太幣
，藉此製造金流斷點。
歐士綸協助隱匿4名被害人損失的100萬元，涉犯《刑法》的詐欺取財以及《洗錢防制法》的幫助洗錢罪
，北檢今年1月偵結起訴，檢察官認為歐士綸年紀輕，有穩定的就學和家庭環境，卻因為貪圖入職金不慎觸法，在本案屬於幫助犯的角色，請法官考慮是否讓歐士綸減刑。
台北地院今天首度開庭，歐士綸雖洗錢百萬，但僅賺取6千元
，他向法官認罪及請求緩刑，因此全案改由簡易判決處刑，檢方對此並無意見。
歐士綸開庭只花7分鐘就結束，但他和父親注意到有媒體，下樓時表明不願受訪，記者告知可以直接離開不一定要說話，歐士綸的父親走到門口時朝記者身上撞，導致手機飛出去掉在門外樓梯，記者表達不要碰手機，「歐爸」卻裝無辜說「我沒有打你的手機」，接著換另一名記者差點遭殃，歐士綸聽到父親說走啦、快點跑，伸手意圖拍打正在拍攝的手機。