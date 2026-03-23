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▲「東泰字母哥」歐士綸曾是HBL球星，卻淪為詐團洗錢共犯。（圖／記者劉松霖攝）

▲歐士綸（連帽上衣男子）為洗錢案首度出庭認罪，願繳回犯罪所得6千元。（圖／記者劉松霖攝）

▲陪同歐士綸出庭的父親明知不願受訪只須直接走掉，卻在走出台北地院門口時衝撞記者，導致手機向外飛出墜地，圖為拍攝遭中斷的連續畫面。（圖／記者劉松霖攝）

▲「東泰字母哥」歐士綸伸手意圖拍打記者手機。（圖／記者劉松霖攝）

外號「東泰字母哥」的HBL球星歐士綸為了賺取虛擬貨幣交易平台的入職金，提供個人資料及帳號密碼讓詐騙集團洗錢百萬，遭台北地檢署起訴，今天上午開庭，歐士綸坦承犯行並表示願意繳回犯罪所得6千元，歐士綸身高195公分，是台灣與奈及利亞混血球員，就讀於東泰高中時，，目前就讀國立體育大學二年級。依據北檢起訴內容，歐士綸高三畢業上大一前的，出借帳戶給暱稱「」的投資詐騙集團成員，並接收詐團指示在2024年9月26日申請，綁定自己名下的銀行帳戶、再設定好詐團所用的約定帳戶，最後將所有帳號密碼交給詐團操作。檢方追查，本案4名受害者在2024年10月25日分別匯款到歐士綸的戶頭，贓款一進帳隨即轉匯到虛擬貨幣交易所的虛擬帳號購買，藉此製造金流斷點。，北檢今年1月偵結起訴，檢察官認為歐士綸年紀輕，有穩定的就學和家庭環境，卻因為貪圖入職金不慎觸法，在本案屬於幫助犯的角色，請法官考慮是否讓歐士綸減刑。台北地院今天首度開庭，歐士綸雖，他向法官認罪及請求緩刑，因此全案改由簡易判決處刑，檢方對此並無意見。歐士綸開庭只花7分鐘就結束，但他和父親注意到有媒體，下樓時表明不願受訪，