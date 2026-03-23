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▲鍾麗緹（左二）三個女兒都傳了她的好基因。（圖／IG @yasmineross_）

54歲混血女星 鍾麗緹 近年與三個女兒同框時常被誇像「姐妹花」，沒想到近日卻因小女兒Cayla的一張自拍照掀起爭議。Cayla上傳低胸辣照時，雖然特地用貼圖遮住自己的胸部，但畫面背景卻意外拍到姊姊Jaden正坐在馬桶上如廁，而且完全沒有打碼或遮擋，瞬間引發網友熱議，批評她雙標、侵犯隱私。Cayla在社群分享照片時，穿著白色低胸小背心，對著鏡頭擺出自拍姿勢，看得出來相當在意畫面效果，甚至還用貼圖把胸前重點部位遮住。不過照片曝光後，有網友發現背景遠處竟是姊姊Jaden坐在馬桶上的畫面，雖然沒有走光，但整個如廁場景都被拍進去，卻沒有任何修圖或馬賽克處理，讓不少人看傻眼。照片被瘋傳後，網友留言幾乎一面倒批評，直言「自己的記得遮，別人的卻完全不管」、「這完全是不尊重隱私」，甚至有人質疑是否刻意留下畫面才上傳。也有人把矛頭指向鍾麗緹，認為應該加強孩子對隱私與界線的觀念教育，避免再出現類似情況。不過也有粉絲替Cayla說話，指出她從小就有弱視問題，可能根本沒注意到後方的姊姊。事實上，鍾麗緹過去曾在直播中透露，小女兒出生時一隻眼睛幾乎看不到，近視度數一度高達1000度，後來經過治療才改善到約500度，因此有人認為這次事件未必出於惡意，而是沒注意到細節。隨著事件發酵，網友也翻出Cayla過去的爭議，包括曾被拍到在飛機上用腳操作螢幕、在黑人模特兒面前批評對方醜等等。此外，鍾麗緹過去共有三段婚姻，育有三個女兒，大女兒Yasmine是1998年與第一任外籍丈夫所生，二女兒Jaden與小女兒Cayla則分別於2008年、2010年出生，如今三個女兒都擁有亮眼外型，但這次因自拍風波再次成為輿論焦點。