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▲Sana一現身台北101，引發全場千名粉絲陣陣尖叫。（圖／記者吳翊緁攝）

Sana透露子瑜推薦鳳梨酥 直呼濃郁很好吃

TWICE第一人！Sana在台出席公凱媒體活動

▲Sana看到粉絲揮手，頻頻比愛心飯撒。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Sana今天以丹寧套裝現身品牌活動，一身幹練模樣超帥氣。（圖／記者吳翊緁攝）

▲台北101今早擠滿人潮，全都只為了看Sana一眼。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲台北101早上已擠滿人潮，官方還出動義交協助管理秩序。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲粉絲還站到對街的天橋追星。（圖／記者吳翊緁攝）

剛制霸台北大巨蛋3天演出的南韓女團TWICE，昨晚結束工作後，志效、娜璉、定延、彩瑛、MOMO、Mina跟子瑜今（23）日一早已返韓，獨留Sana一人在台，她下午3點半出席台北101品牌快閃店活動，被問到來台想吃什麼，她透露子瑜有推薦鳳梨酥當伴手禮，在演出後台也有吃到珍珠奶茶口味的鳳梨酥，直呼非常好吃。Sana下午以單寧套裝現身，拎上黃色桶包，整體形象帥氣幹練，她也說：「我是TWICE的Sana，能馬上以這方式跟大家碰面，我真的非常高興！」聊到這趟來台吃了什麼，Sana也說子瑜有推薦鳳梨酥當伴手禮，還在後台吃到珍珠奶茶口味的鳳梨酥，味道很濃郁，直呼非常好吃。在拍照環節，Sana親民照顧各方攝影需求，轉身180度的比愛心手勢，場外的粉絲也高喊「我愛你」，聲音超響亮，當看到粉絲要求比愛心，她也NICE的「飯撒（回應粉絲）」，引起全場陣陣尖叫。Sana今天出席台北101品牌快閃店開幕活動的消息，上週官方公開後就引發ONCE熱烈討論，因為她是TWICE第一位在台出席媒體活動並接受公開訪談的成員。台北101現場第一位到場卡位的粉絲，透露昨晚8點就到場卡位，活動尚未開始，現場就擠爆近千人，不只館內、館外拍照面板外圍至階梯都是人，天橋以及對街一樓、微風南山頂樓上，也都是滿滿的ONCE，活動單位特此出動義交交通人潮管理，由此可見TWICE在台的火爆人氣。