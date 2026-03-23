許多人到了30歲以後，逐漸發現生活節奏變得越來越緊湊；早上趕著出門上班、整天長時間工作、下班後還要整理家務或陪伴家人；日復一日的忙碌生活，讓人往往忘了保養肩負重擔的身軀。然而，每一個平凡的日常，其實充滿各種需要支撐力的時刻，從提著購物袋回家、整理居家環境，到抱著孩子進進出出，這些動作都仰賴健全的肌肉與骨骼共同運作，才能順暢完成。
Feibi營養師指出，當生活中需要長時間站立、搬動物品或進行重複性的動作時，肌肉與骨骼都會持續參與。因此，若想維持良好的生活品質，除了適度活動之外，也要留意身體所需的營養補充，擁有足夠的支撐力，才能讓日常生活中的各種動作維持順暢與靈活。
▲Feibi營養師破解迷思，強調日常通勤、做家事都會用到肌肉，因此補充營養絕非運動族群的專利！（圖片來源：Feibi營養師授權提供IG@feibi_nutrition／https://www.instagram.com/p/DWDXsIxkp_u/?hl=zh-tw）
然而，在忙碌的現代生活中，「沒時間運動」幾乎成為許多上班族共同的困擾。平日工作壓力大，下班後又要照顧家庭，想要規律安排運動時間彷彿天方夜譚。近年開始流行「日常微運動」的健康新概念，主張不必一定要到健身房或進行高強度訓練才算運動，只要在日常生活中累積規律的活動量，同樣能幫助維持身體機能。
▲上班時搬文書、筆電也是「日常微運動」的機會，蛋白質與鈣質等營養的適當補充，成為支撐忙碌生活的重要關鍵。
提著大包小包的食材回家、整理家中環境，或是抱著孩子哄他睡覺，這些過去被視為家務的動作，其實也在活動身體。當彎腰收拾物品、伸手拿取高處物品，或是在家中走動清掃時，肌肉與骨骼也都持續運作。若能透過這些日常動作，讓身體維持一定活動量，就能逐漸養成更健康的生活習慣。
營養師也提醒，當日常活動量增加時，營養補充更為重要。人體的肌肉需要蛋白質作為營養來源，而骨骼則需要鈣質維持正常功能，兩者相輔相成，才能讓身體維持穩定的支撐力。然而對於外食族而言，不容易在日常飲食中攝取充足的蛋白質與鈣質，因此透過簡單且方便取得的食物來源加以補充，成為不少人的健康選擇。
在眾多營養補給中，鮮乳一直是大家熟悉的選擇之一。瑞穗鮮乳不僅口感香醇，更提供優質蛋白質與鈣質，是台灣第一瓶連續9年獲得世界品質評鑑大賞金獎肯定的鮮乳品牌，為日常所需的支撐力提供營養補給。Feibi營養師分享，自己平時便習慣早上起床會先喝一杯鮮乳，下午工作時也會沖泡鮮奶茶，在日常生活中持續補充支撐身體所需的蛋白質與鈣質。
▲在忙碌生活中，透過鮮乳補充蛋白質與鈣質，簡單又方便，是不少人日常重要的營養來源。
對於原本就有規律運動習慣的人來說，營養補充更是不可忽視的關鍵。蛋白質是肌肉合成與組織修復的重要來源，而鈣質則在維持骨骼健康上扮演重要角色。然而，不少人只在運動後才加以補充，Feibi營養師提醒，營養補給應該是日常飲食的一部分，透過每天適量攝取有動物性蛋白質與鈣磷比接近1：1的鮮乳，用吸收效率較好的營養穩定累積，才能長期維持身體所需的營養基礎。
▲對有運動習慣的人而言，營養補充同樣重要。蛋白質可用於肌肉生長，鈣質則有助於維持骨骼的正常發育。
當日常生活中的家務、工作與通勤，都被視為鍛鍊身體的機會，同時透過飲用鮮乳補充優質蛋白質與鈣質，結合日常活動與營養補給，保養肌肉與骨骼，讓身體持續維持良好的支撐力，自然能更從容地應對日常的忙碌節奏與挑戰。
▲瑞穗鮮乳為台灣第一瓶連續9年獲得世界品質評鑑大賞金獎的鮮乳品牌，為日常生活提供優質蛋白質與鈣質的可靠來源。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Feibi營養師破解迷思，強調日常通勤、做家事都會用到肌肉，因此補充營養絕非運動族群的專利！（圖片來源：Feibi營養師授權提供IG@feibi_nutrition／https://www.instagram.com/p/DWDXsIxkp_u/?hl=zh-tw）
然而，在忙碌的現代生活中，「沒時間運動」幾乎成為許多上班族共同的困擾。平日工作壓力大，下班後又要照顧家庭，想要規律安排運動時間彷彿天方夜譚。近年開始流行「日常微運動」的健康新概念，主張不必一定要到健身房或進行高強度訓練才算運動，只要在日常生活中累積規律的活動量，同樣能幫助維持身體機能。
▲上班時搬文書、筆電也是「日常微運動」的機會，蛋白質與鈣質等營養的適當補充，成為支撐忙碌生活的重要關鍵。
提著大包小包的食材回家、整理家中環境，或是抱著孩子哄他睡覺，這些過去被視為家務的動作，其實也在活動身體。當彎腰收拾物品、伸手拿取高處物品，或是在家中走動清掃時，肌肉與骨骼也都持續運作。若能透過這些日常動作，讓身體維持一定活動量，就能逐漸養成更健康的生活習慣。
營養師也提醒，當日常活動量增加時，營養補充更為重要。人體的肌肉需要蛋白質作為營養來源，而骨骼則需要鈣質維持正常功能，兩者相輔相成，才能讓身體維持穩定的支撐力。然而對於外食族而言，不容易在日常飲食中攝取充足的蛋白質與鈣質，因此透過簡單且方便取得的食物來源加以補充，成為不少人的健康選擇。
在眾多營養補給中，鮮乳一直是大家熟悉的選擇之一。瑞穗鮮乳不僅口感香醇，更提供優質蛋白質與鈣質，是台灣第一瓶連續9年獲得世界品質評鑑大賞金獎肯定的鮮乳品牌，為日常所需的支撐力提供營養補給。Feibi營養師分享，自己平時便習慣早上起床會先喝一杯鮮乳，下午工作時也會沖泡鮮奶茶，在日常生活中持續補充支撐身體所需的蛋白質與鈣質。
▲在忙碌生活中，透過鮮乳補充蛋白質與鈣質，簡單又方便，是不少人日常重要的營養來源。
對於原本就有規律運動習慣的人來說，營養補充更是不可忽視的關鍵。蛋白質是肌肉合成與組織修復的重要來源，而鈣質則在維持骨骼健康上扮演重要角色。然而，不少人只在運動後才加以補充，Feibi營養師提醒，營養補給應該是日常飲食的一部分，透過每天適量攝取有動物性蛋白質與鈣磷比接近1：1的鮮乳，用吸收效率較好的營養穩定累積，才能長期維持身體所需的營養基礎。
▲對有運動習慣的人而言，營養補充同樣重要。蛋白質可用於肌肉生長，鈣質則有助於維持骨骼的正常發育。
當日常生活中的家務、工作與通勤，都被視為鍛鍊身體的機會，同時透過飲用鮮乳補充優質蛋白質與鈣質，結合日常活動與營養補給，保養肌肉與骨骼，讓身體持續維持良好的支撐力，自然能更從容地應對日常的忙碌節奏與挑戰。
▲瑞穗鮮乳為台灣第一瓶連續9年獲得世界品質評鑑大賞金獎的鮮乳品牌，為日常生活提供優質蛋白質與鈣質的可靠來源。