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立法院內政委員會今（23）日邀請陸委會與海基會報告並備詢，而民眾黨中配立委李貞秀搶頭香登機質詢再度成為焦點，在各黨團協商之際，李貞秀與陳昭姿已備妥資料站在質詢台竊竊私語，兩人提及國民黨台北市議員鍾小平日前稱中配樁腳成功放棄國籍，現在回大陸還要用台胞證，李貞秀竟在鏡頭前眾目睽睽之下說「我都說他是狗，根本不是人，不配當人，他很蠢」；對此，鍾小平喊話台北市議長戴錫欽，「趕快帶我去植入晶片，不然會罰一萬五」。對於李貞秀的言論，鍾小平今日接受訪問時表示，「每個人解讀都不一樣，我是把狗當人，她是把人當狗，大家知道，其實我很有愛心，我是以前擔任過流浪動物之家基金會的董事長，每個月議員的薪水有都十分之一捐出來，支持流浪狗」。鍾小平喊話戴錫欽，「他要被罰一萬五了，為什麼？因為戴錫欽就是我們大家長，我是議員，她（李貞秀）不是說我是狗嗎？那戴錫欽趕快帶我去植入晶片，不然會罰一萬五，對不對？所以就是政治幽默一下，沒那麼嚴肅，不會放在心上啦，她是女生啦，我不會跟她計較。」鍾小平強調，國會的議員的水平還是要重整，希望捍衛中華民國的主權跟尊嚴，但也希望台灣是一個富而好禮的社會，大家和和氣氣過日子比較重要。至於日前稱中配樁腳成功放棄國籍，被李貞秀酸「搞不清楚狀況」一事，鍾小平表示，是她（李貞秀）搞不清狀況，以那位朋友為例，她嫁給台商，原本是南京人，隨著老公就來台灣，超過6年拿到中華民國身分證，「我們國家就會寄通知要你去大陸放棄中華人民共和國的國籍，她照規矩收到政府的通知就回到南京，就辦完了」，這就是正常的程序，當拿到中華民國身分證那一刻，就承受了一切中華民國的權利跟義務。