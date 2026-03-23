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彰化發生殘忍虐殺棄屍案！58歲張男疑因不滿33歲湯男，提供毒品給黃姓外甥施用，20日凌晨，張男載著妻子、吳姓男子將湯男擄走虐死，棄置在彰化員林百果山的產業道路。湯男被民眾發現時，不僅胸口遭刺，甚至雙眼被挖除、面部皮肉毀損，然而即便犯嫌落網，但死者湯男的兩顆眼前至今未被尋獲，針對此事，知名法醫高大成分析兇手摘眼球的三大原因，更懷疑本案可能涉及器官販賣。針對挖眼毀容案，高大成指出，兇殺案多與「情、財、仇」糾紛掛鉤，這回完整挖除雙眼極其罕見，而動機除了「民俗說法」，防止鬼魂找兇手報復，或企圖「隱匿死者」身分外，還可能是為了「器官移植買賣」。由於眼球單顆市值約20萬元，兩顆合計達40萬元，不排除有相關可能。回顧事件，警方調查33歲的湯姓男子與31歲的黃姓男子因網路交友相識，日前黃男在台中租屋處施用湯男提供的海洛因後感到身體不適，隨即將此事告知其58歲的舅舅張男。張男接獲外甥消息後，20日凌晨夥同43歲的吳姓妻子及49歲的吳姓男子，一行人駕車前往台中將湯男擄走，開車繞了兩個多小時後，湯男於凌晨2時許被帶到彰化員林百果山湖水路的產業道路旁，殘忍遭虐30分鐘後身亡。直到同日下午，一對農民夫妻經過該地，才赫然發現湯男已氣絕多時，且生前遭到極其殘酷的對待，不僅胸口有明顯刺傷，雙眼甚至遭挖出，臉部皮肉亦被削爛毀損，死狀悽慘。警方在接獲報案後立即展開追緝，透過監視器畫面迅速鎖定涉案車輛，並於21日晚間6時許，率先將張男與吳女夫妻檔查緝到案。隔日下午1時許，警方進一步圍捕另一名吳姓嫌犯，當時吳嫌企圖從三合院住處後門突圍逃竄，卻仍遭已事先埋伏的警力包圍壓制，成功將其拘提到案。警方訊後依殺人罪嫌將4人移送地檢署偵辦，目前張、吳兩名主嫌已遭羈押禁見，吳女與黃男則獲准3萬交保，檢方定於24日解剖以釐清確切死因。至於詳細事發原因及案情細節仍有待檢警調查釐清。