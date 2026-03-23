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特斯拉執行長馬斯克再拋新布局，宣布將大舉投入半導體先進製程製造，不過知名半導體分析師陸行之對此潑下冷水，認為從技術來源、資本支出、設備交期、零組件供應到良率爬升等面向來看，後續恐怕將面臨重重挑戰。陸行之在臉書發文指出，從分析技術來源、資本開支需求及營運現金流、長設備交期、零組件缺貨、良率學習曲線及老馬常說的第一性原理來預測特斯拉將碰到的重重難關，雖然技術創新一流，但馬斯克「現在變成什麼都想參一咖，走到什麼都做不精的處境」。以特斯拉本業來看，陸行之指出，電動車業務已連續兩年出現衰退，主因之一就是缺乏具吸引力的新車型，且今年恐怕仍難擺脫下滑壓力。至於外界高度關注的人形機器人Optimus，量產時程也一再往後延，每年幾乎都在宣布延後。另外，特斯拉力推的Cybercab雖然被視為未來重要成長引擎，但若要發展到對營收與獲利產生明顯貢獻、達到數百萬台規模，陸行之認為，至少還要4到5年時間。至於太空數據中心、工作站等其他遠景布局，短期內同樣很難看到具體成果。在陸行之看來，這次所謂的TeraFab計畫，較可能仍是先畫出遠景，再花上數年時間持續試錯與執行，真正能否順利落地，仍有不少變數。他認為，這也是近期特斯拉股價持續盤跌、表現偏弱的原因之一。馬斯克21日發表TeraFab，由特斯拉、SpaceX以及xAI合資企業，目標為自製AI晶片，減少對外部供應商的依賴。特斯拉今年以來下跌16%，20日股價收在367.96美元，跌幅3.2%。