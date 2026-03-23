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台中地檢署2025年破獲「台版紅姐案」！檢警先後逮捕涉嫌假扮女網友誘騙「裸聊」並偷拍的22歲台大法律系洪姓男大生，循線調查後，再查出用類似手法犯案、具師徒關係的26歲許姓舞蹈老師及25歲陳姓上班族。經查，許男自2017年起即精習變聲與側錄技術，並傳授陳男共同開發、販售片源。整起案件，檢警共查獲逾2萬部性影像，受害者高達4586人，多為20歲左右年輕男性，其中還包含46名少年，檢方去年10月已先起訴洪男，近日依違反兒童及少年性剝削防制條例將許、陳2人起訴。台中地檢署2024年12月接獲7名被害人報案，表示受騙遭側錄及散布性影像，立即指派檢察官郭逵成立專案小組，查出涉案人22歲台大法律系洪姓男學生，在網路假扮女網友、變聲引誘被害人「裸聊」並趁機偷拍自慰影像；檢警在2025年5月洪男畢業典禮前夕將其逮捕，並循線查出背後的集團式犯罪，進而抓獲擔任舞蹈老師的26歲許姓男子與上班族25歲陳姓男子。檢調發現，許男早在2017年便從網路習得假扮女性的技巧，透過變聲器與預錄影片誘騙受害者側錄影像，並依據外貌身材將影片以250元至2300元不等價格販售。許男後來更將這套犯罪經驗傳授給同性向的陳男，兩人不僅合作開發片源，更將性影像上傳至雲端硬碟共享、儲存，甚至透過購買與交換等方式擴大犯罪規模，2025年7月及11月，檢警在桃園等地抓獲陳姓男與許男。檢警經清查三人硬碟與雲端空間，總計查獲超過2萬部性影像，受害男子高達4540人，另還有46名少年，其中，洪男、陳男、許男側錄性影像數量分別為289部、2291部、1976部，未成年共62部。檢警指出，本案受害者多為20歲左右的年輕男性，且由於部分被害人顧慮社會觀感與個人隱私而不願報案，導致案件黑數恐遠高於檢警掌握的人數。去年10月，檢方先行起訴洪男，近日再依違反兒童及少年性剝削防制條例向許、陳兩嫌提起公訴，建請法院從重量刑，以示懲戒。