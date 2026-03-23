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桃園市桃園區今（23）日下午驚傳摩鐵命案，一名26歲林姓男子與29歲李姓男子及5名男女友人一同前往桃園區泰山街的汽車旅館喝酒狂歡，但在酒後李男、林男因故發生口角，李男竟持刀猛刺對方，導致林男當場倒地不起，救護人員到場時已無生命跡象，經送醫宣告不治，警方在場查扣凶刀，並將受傷的李男戒護送醫，同時將在場的5人全數帶回警局釐清案發過程。桃園市消防局23日下午3時接獲民眾報案，稱桃園區泰山街一家摩鐵房內發生糾紛，消防局派遣8救護員及4輛救護車趕赴現場，到場驚見26歲林姓男子因嚴重刀傷，已呈現到院前心肺功能停止狀態，救護人員立即給予CPR、清洗傷口與包紮止血等急救處置，緊急送往聖保祿醫院搶救，但最終仍傷重不治。涉嫌動手的29歲李姓男子臉部受傷，但生命跡象穩定，由救護車送往醫院戒護治療。據警方在場初步了解，案發當時房內共有5男2女，7人相約到摩鐵飲酒狂歡，但酒後李男與林男因故爆發口角衝突，最後愈吵愈烈，直接演變成命案，除了中刀身亡的林男外，李男臉部也有受傷情況，被警方戒護送醫，在場5人也都被帶回警局偵訊，後續將調閱監視器，釐清詳細案情。