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台北懷愛館（台北市第二殯儀館）附近一間禮儀公司，22日上午遭一群黑衣惡煞約10人持球棒砸店，警方查緝竹聯幫和堂成員顏世宇8名犯嫌到案，他們聲稱是「行車糾紛」才會上門報復，今（23）日下午移送台北地檢署複訊。檢方認為，顏男8人涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》毀損、恐嚇及妨害秩序等罪，向法院聲請羈押禁見。警方3月22日上午10時許獲報，顏男帶領潘、李、戴等人分乘3輛車抵達位於大安區辛亥路三段禮儀公司，眾人下車後持球棒瘋狂砸店，過程約1分鐘，玻璃大門、電腦、冷氣等物全被砸毀，但無人受傷，之後迅速駕車逃逸。大安分局羅斯福路派出所獲報後，陸續逮捕顏等8人到案，發現顏男具有竹聯幫和堂背景，其餘嫌犯多為顏男友人。顏男聲稱，因先前與該禮儀公司發生「停車糾紛」，才會帶人上門報復。被砸的禮儀公司業者強調，並未與人結怨，不解為何會遭遇此暴力事件。警方研判，背後可能涉及殯葬業利益分配或同業競爭糾紛，並持續追查2名在逃共犯。警方今天將8嫌依涉違反組織犯罪防制條例、刑法毀損、恐嚇、妨害秩序等罪移送北檢偵辦，並建請羈押。檢察官複訊後，認為8人犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。