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台北市內湖區康樂街今（23日）傍晚驚傳墜樓意外！一名年約40多歲的男子，於下午5時許被發現倒臥在康樂街的巷弄內，現場血跡斑斑，疑似從高處墜落。警消獲報趕抵現場時，發現該名男子已全身多處骨折、明顯死亡，未送醫。警方調查，年約60歲的顏男今突然失去蹤影、音訊全無，家人在今天下午4時許，向警方通報失蹤協尋，員警陪同顏男家人在住處周邊搜尋時，驚見顏男倒臥在社區露臺，隨後通報救護車前來，但顏男頭部受重創、全身多處骨折已明顯死亡，隨即封鎖現場調查。經警方鑑識人員勘驗，並詢問家屬後，得知顏男近期身體狀況不理想，研判是從自家高處墜落身亡，現場並未發現有外力介入，已排除有他殺之嫌，不排除有輕生的可能。初步調查發現顏男搭電梯上行到8樓，之後就被發現氣絕倒臥該棟大樓露台，目前警方排除有外力介入原因，並針對相關人員進行訪談與筆錄製作，全案已報請士林地檢署檢察官進行司法相驗，以確認死因，相關責任仍待釐清。