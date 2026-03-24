全聯是提供日常生活用品的好去處，也經常會有一些新商品，讓消費者嚐鮮，有民眾到全聯購買油品時突然發現，油品區居然出現「噴霧罐」，原本以為是芳香劑還是定型噴霧，結果沒想到真的是油，許多內行網友紛紛表示，這用在氣炸鍋、烘焙或是料理都很方便，可以控制油量，不過也有網友認為，噴霧油分量過少，噴幾下就沒了。
噴霧油瓶超好用 控制油量好幫手
原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，「看到突然傻眼，怎麼油品區會出現噴霧罐，還以為是芳香劑還是定型噴霧，原來真的是油」，只見全聯油品區有2罐噴霧瓶，分別是蒜味噴霧油，和蔥味噴霧油，原PO也好奇，「這種的用久了會不會噴嘴堵塞啊？」
有內行網友解答噴霧油用法，「氣炸鍋用的噴油罐，滿好用的」、「噴霧罐很好用，氣炸鍋跟不常下廚的很適合，油才不會臭掉壞掉」、「氣炸鍋、外出露營，很好用」、「主要是調味用的，調味油一般油量不用多，拌在蔬菜或溫沙拉裡調味，用這種噴霧油罐會比較均勻又省油，噴霧油罐用在氣炸鍋也好用」、「那個就是現代人油需要定量，或是涼拌系列噴一下很好用」、「這是給煮菜不要很多油、氣炸或是烘培時，食物上面需要噴一點油用的，很方便」。
噴霧油分量少、噴幾下就空了 CP值不高
不過有很多用過噴油瓶的過來人表示，噴油瓶的油量其實很少，噴嘴還沒堵住就用完了，「來不及堵就空了」、「我寧願自己買橄欖油裝噴瓶，只能裝半罐哦！這種噴霧式油裡面的量少的可憐！根本都是在買智商稅」、「這種容量只有一點點常在煮飯的話一下就用完了。油類的東西不要放太久，放太久的話要捨得丟掉」、「這種很貴，氣炸鍋炸東西，噴在表面用的，其實噴沒幾下就空了」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問有用過自己裝填油品的噴霧油罐朋友，「因為是利用大氣壓力的原理，角度不對就噴不出來，內容物的油量太少也噴不出來，噴嘴容易塞住，還很難清潔困難」，後來他如果需要均勻上油，會把食材放進料理盆，淋上油後再用搖晃的或是用手拌。根據全聯全電商網站售價，噴霧油一罐210ml，目前特價是139元，比起一般油品100多元就能買到1公升，價格稍貴。
資料來源：我愛全聯－好物老實說、全電商
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原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，「看到突然傻眼，怎麼油品區會出現噴霧罐，還以為是芳香劑還是定型噴霧，原來真的是油」，只見全聯油品區有2罐噴霧瓶，分別是蒜味噴霧油，和蔥味噴霧油，原PO也好奇，「這種的用久了會不會噴嘴堵塞啊？」
有內行網友解答噴霧油用法，「氣炸鍋用的噴油罐，滿好用的」、「噴霧罐很好用，氣炸鍋跟不常下廚的很適合，油才不會臭掉壞掉」、「氣炸鍋、外出露營，很好用」、「主要是調味用的，調味油一般油量不用多，拌在蔬菜或溫沙拉裡調味，用這種噴霧油罐會比較均勻又省油，噴霧油罐用在氣炸鍋也好用」、「那個就是現代人油需要定量，或是涼拌系列噴一下很好用」、「這是給煮菜不要很多油、氣炸或是烘培時，食物上面需要噴一點油用的，很方便」。
不過有很多用過噴油瓶的過來人表示，噴油瓶的油量其實很少，噴嘴還沒堵住就用完了，「來不及堵就空了」、「我寧願自己買橄欖油裝噴瓶，只能裝半罐哦！這種噴霧式油裡面的量少的可憐！根本都是在買智商稅」、「這種容量只有一點點常在煮飯的話一下就用完了。油類的東西不要放太久，放太久的話要捨得丟掉」、「這種很貴，氣炸鍋炸東西，噴在表面用的，其實噴沒幾下就空了」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問有用過自己裝填油品的噴霧油罐朋友，「因為是利用大氣壓力的原理，角度不對就噴不出來，內容物的油量太少也噴不出來，噴嘴容易塞住，還很難清潔困難」，後來他如果需要均勻上油，會把食材放進料理盆，淋上油後再用搖晃的或是用手拌。根據全聯全電商網站售價，噴霧油一罐210ml，目前特價是139元，比起一般油品100多元就能買到1公升，價格稍貴。