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▲小朋友認真觀看演出的神情。（圖／SU SU提供）

▲演出後小朋友深受啟發，開始伸展肢體。（圖／法爾提供）

曾被譽為「東南亞太陽馬戲團」的柬埔寨法爾劇團(Phare, The Cambodian Circus)於3月21日在金邊奧林匹克運動場，參與一場名為「光之種子-翻轉生命藝術之夜(The Art of Transformation Night)」的慈善演出。本次活動由深耕當地的社會企業SuSu Running Team 與SuSu Fitlicious主辦，並由台商贊助，象徵著藝術與健康產業的深度結盟。法爾劇團的表演者多來自貧困或弱勢背景，他們在法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）NGO學校接受專業培訓，將藝術轉化為「翻轉生命」的工具 。本次公演不僅是一場國際級的視覺盛宴，更是一部充滿奇蹟的奮鬥史。法爾劇團表示：「我們深信藝術的力量能讓生命蛻變。這次與SUSU的合作，是因為我們共享同一個使命：為柬埔寨的年輕一代種下希望的種子，讓他們看見未來的無限可能。」本次活動的主辦方具有資深的餐飲管理背景，其創辦初衷源於對健康運動社群的熱愛。主辦單位強調，這不只是一次性的公益，而是對柬埔寨社會的長期承諾。透過「Eat Clean. Run Strong. Live Better」的理念，SUSU負責強健體魄，而Phare則負責滋養心靈，雙方共同為柬埔寨青年打造一個關於希望的蛻變機會。此次公演邀請近400名弱勢孩童現場觀賞，結合其他相關受邀單位，共多達550人響應，連結金邊的外派社群與新興中產階級，將影響力延續，更讓這份來自台灣與柬埔寨共同交織的溫暖傳遞出去 。作為柬埔寨最知名的社會企業之一，Phare 透過戲劇、舞蹈及高難度馬戲特技，向世界講述柬埔寨故事，並支持 Phare Ponleu Selpak 藝術學校的運作，提供弱勢青年專業技能培力。結合科學營養與社會責任的健康餐飲品牌，致力於成為弱勢青年的中繼站，透過專業技能培育與運動社群經營，用餐飲與運動翻轉未來。