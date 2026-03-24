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印尼峇里島警方宣布，瑞士籍遊客盧齊安·安德林·茲格拉根（Luzian Andrin Zgraggen）因在社群平台上發表辱罵印度教節日「寧靜日（Nyepi）」的言論遭逮捕，可能面臨最高五年的刑期。綜合外國媒體報導，峇里島「寧靜日」每年舉行一次，要求島上以印度教為主的居民與遊客在24小時內留在家中進行自我反思，禁止工作、旅行、娛樂，甚至不鼓勵使用電力。然而茲格拉根在Instagram貼文中多次使用粗俗字眼指稱該節日，引發警方介入。峇里警方發言人阿里亞山迪表示，茲格拉根將因涉嫌在網路散布仇恨言論而被起訴。警方已查扣其iPhone並進行相關證人訊問，以釐清案情。根據印尼新刑法，散布仇恨言論可處以最高五年徒刑。峇里島每年吸引數百萬外國遊客，但近期頻傳遊客違法事件。上週島上警方逮捕兩名法國籍遊客與一名義大利籍遊客，指控其製作及散布色情物品，違反印尼法律。印尼為穆斯林多數國家，但官方承認六種宗教及原住民信仰，對宗教與公共秩序有嚴格規範。當局表示，逮捕行動也是對外籍遊客違規行為的警示，呼籲旅客尊重當地文化與宗教習俗，避免因不當言行觸法。峇里警方強調，將持續監控社群平台上的不當發言，確保島上宗教節日與公共秩序不受侵害。