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今（115）年1-2月統一發票將於明（25）日開獎，不過，財政部統計發現，去年11、12月期統一發票中1000萬元特別獎，還有7位中獎人沒來領獎，最低只花11元服務費就中獎，而200萬元特獎也還有7名中獎人未現身領獎，由於領獎期限至今年5月5日，財政部提醒，還沒對獎的人，趕快找出當期發票，若有中獎，也別忘在期限內領獎。去年11-12月期統一發票中獎號碼已在今年1月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「97023797」，特獎200萬元中獎號碼為「00507588」，根據財政部日前公布的中獎清冊，這期可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別有17張及20張。不過，財政部統計發現，截至目前去年11、12月期未領的特別獎中獎發票還有7張，包括基隆市安樂區安樂路2段開出繳交中華電信通話費173元、台北市內湖好市多消費5913元發票、新北市淡水區中山北路2段全家Family Mart花49元買食品、樹林秀泰春水堂人文茶館消費500元。另外，還有桃園市龜山區頂湖路Gogoro支付11元服務費、台中市東區大智路全聯福利中心買食品607元及高雄大遠百AROSA COFFEE買飲品111元。至於200萬元特獎也還有7張中獎發票未領獎，包括在Uber Eats訂閱費120元、桃園市平鎮區金陵路上三郎便當消費110元發票、桃園市龜山區大同路全聯福利中心花168元、桃園市八德區福德一路7-ELEVEN消費116元、大炳國際公司買食品1152元、台中市北屯區吉爾斯麵包消費478元發票，還有在高雄市三民區建興路大埔鐵板燒花費490元。