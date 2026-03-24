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全球能源情勢緊繃，菲律賓為確保燃料供應不中斷，緊急調整政策，暫時放寬部分高污染燃料的使用限制，引發環保與民生之間的兩難討論。菲律賓能源部表示，目前僅允許特定對象使用較低標準的燃料，包括2015年或以前出廠的車輛、傳統吉普尼（jeepney），以及發電廠與海運、航運等關鍵產業，可暫時使用符合歐盟二期（Euro II）標準的石油產品。當局指出，此舉主要是為了在供應緊張時期維持燃料的穩定性、充足性與可負擔性，同時提供受衝擊產業一定的彈性空間，以避免運輸與能源系統陷入停擺。事實上，菲律賓早在2016年就已全面轉用污染較低的歐盟四期（Euro IV）燃料。能源部強調，此次僅為臨時性措施，並要求石油公司在儲存、運輸與銷售過程中，必須嚴格區分不同標準燃料，禁止混用。自中東衝突升溫以來，菲律賓柴油價格已翻倍上漲，導致全國各地數以千計的吉普尼司機上街抗議。政府已推出多項因應措施，包括縮短工作天數、提供燃油補貼等，以減輕民眾與運輸業者壓力。面對高度依賴中東原油的現實，菲律賓總統小馬可仕表示，政府正積極與印度、中國、日本、韓國、泰國與汶萊協商替代供應來源，並計畫於本月進口俄羅斯原油，力圖在動盪局勢中穩住國內能源命脈。