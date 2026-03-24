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越南北部近期掀起一股「離職學中文」風潮，不少工廠員工寧可放棄穩定收入，也要押注語言能力換取更高薪機會。根據《越南快訊》報導，28歲的阮玉英原本在外資工廠擔任品管，每月薪資約1400萬越南盾（約534美元），但她在2025年9月底辭職，轉而投入密集中文課程。她坦言，看了大量中國企業職缺後發現，自己唯一的門檻就是「不會中文」。根據越南招聘平台Joboko發布的2025至2026年薪資與勞動市場報告，具備中文能力的勞工，薪資普遍比同職位未具外語能力者高出10%至40%。在製造與工程領域，具1至3年經驗且會中文者，薪資中位數甚至可達3000萬越南盾，與資深員工相當。此現象背後，與中國資金大量湧入越南北部密切相關。北寧省在2025年與北江省合併後，成為人口達360萬的製造重鎮，吸引三星電子、鴻海科技集團、歌爾股份等跨國企業設廠，也帶動對中文人才的高度需求。在這樣的趨勢下，許多學員選擇全職進修。36歲的阮氏維甚至辭去中資企業人資經理職位，放棄年終獎金專心學習。她坦言，過去與中國主管溝通需仰賴翻譯，讓她意識到若不補強語言能力，職涯將受限。語言中心教師指出，多數學員原為外資工廠員工，完成6至8個月課程後，往往直接銜接當地中資電子企業職缺，甚至有企業提前預訂人才。隨著中國投資持續擴大，報名人數在2025年已成長約20%。這波「語言投資」熱潮，也被視為越南勞動市場結構轉變的重要縮影，未來影響恐將持續擴大。