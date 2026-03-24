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越南峴港市政府推出新規，嚴格禁止在行人道上進行商業活動，包括擺放移動招牌、盆栽甚至裝飾雕像，目標是讓人行道真正回歸行人使用，改善市容與交通秩序。當地人民委員會指出，新政策除了清理違規攤販，也針對街頭市場、違規停車和廣告張貼全面管控。機車與腳踏車必須依劃線停放，車輛僅能在指定區域停靠或上下乘客，公共設施與樹木上的懸掛或塗刷廣告均被禁止。根據《越南快訊》報導，峴港市以街寬設置行人道劃分標準：四米以下的人行道，距建築物最近的1.5米保留給行人，其餘空間可停放機車；四至六米寬的行人道，沿路緣兩米劃作機車停放區；六米以上的人行道，沿路緣3.5米可停機車。若樹木或電線桿影響通行，限制範圍可彈性調整。官方表示，清理行人道將分三階段進行：首階段到3月底以宣導與鼓勵居民自覺改正為主；第二階段至4月底將進行全市稽查，調動人力和設備執法；最後階段將定期巡查，維持長期秩序。此次行動將影響數千名路邊商販、臨時攤販以及習慣將行人道私用的民眾。地方官員必須承擔責任，若轄區內違規情況持續，區、里長將直接被問責，市府也警告將對執法不力者採取嚴厲處分。峴港市期望透過新規，打造乾淨整齊的都市景觀，鼓勵居民養成良好習慣，同時提升觀光吸引力並促進服務經濟發展。