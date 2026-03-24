我是廣告 請繼續往下閱讀

黃芳彥：扁案關鍵人物 滯美多年車內身亡

▲前新光醫院副院長黃芳彥。（圖／翻攝自網路）

王又曾：力霸掏空主嫌 車禍客死美國

▲力霸集團創辦人王又曾。（資料圖）

石茂強：毒品糾紛引殺機 遭行刑式槍決





這些潛逃海外的通緝犯，或許能暫時躲避司法追訴，但人生終究難敵各種變數，或因意外、或選擇自戕，甚至遭他人殺害而客死異鄉。儘管結局各異，卻同樣在未接受審判前畫下句點；案件也隨當事人死亡戛然而止，讓部分真相從此沉入歷史之中。 ▲石茂強。（圖／翻攝臉書）

有「百億賭王」稱號的林秉文，涉入「88會館」地下匯兌與洗錢案，2023年遭依違反《銀行法》等罪嫌起訴，之後棄保潛逃遭通緝。未料昨（23日）傳出他在柬埔寨遭槍擊身亡，刑事局國際科也間接證實消息，相關細節仍待當地警方釐清。從潛逃海外到客死異鄉，林秉文的結局，再度讓外界回顧多起通緝犯最終在海外身亡的案例。新光醫院前副院長黃芳彥，出身台大醫學系，曾任職台大醫院與新光醫院，與前總統陳水扁一家關係密切，在政醫界頗具影響力。2008年扁家爆發多起貪污與洗錢弊案後，黃芳彥被指涉入SOGO禮券案與海外洗錢資金流向，帳戶中曾出現鉅額匯款紀錄，並被查出替吳淑珍保管高價珠寶鑽石。他於2008年11月出境美國後未再返台，因屢傳不到遭列為通緝犯，通緝時效長達2034年，成為扁案中最關鍵的滯外人物之一。多年後傳出他在美國加州陳屍車內，經家屬證實為槍傷死亡，外界普遍認為可能為自戕。檢方表示，待完成死亡確認程序後，將依法撤銷通緝，相關案件也將以被告死亡為由作出不起訴處分。力霸集團創辦人王又曾，曾長期擔任全國商業總會理事長，透過交叉持股與政商關係建立龐大企業版圖，一度在台灣商界舉足輕重。2006年力霸集團爆發重大財務危機，檢調深入追查後發現其涉嫌透過人頭公司掏空資產，涉及背信、內線交易與洗錢等罪，金額高達數百億元，被列為重大經濟犯罪要犯。案發後王又曾於2007年以養病為由出境，輾轉前往美國後滯留不歸，遭發布通緝並撤銷護照，並列入「十大通緝要犯」。2016年間，他在美國為家族事務外出時，於高速公路發生多車追撞事故，送醫後宣告不治。其涉及的龐大經濟犯罪案件，也隨其身亡而終止追訴，成為台灣司法史上未竟審判的重要案例。44歲台籍通緝犯石茂強，涉及毒品相關案件後潛逃海外，長期在東南亞活動。2024年2月間，他在泰國與同為台籍的毒販王綋騰因金錢與生意問題爆發衝突，最終演變為致命殺機。案發當天，石茂強在曼谷一處租屋處外遭對方持槍射擊，第一槍後仍試圖求救，隨即再遭補槍擊中要害身亡，遺體事後被棄置於機場附近空屋。全案被檢方形容為「行刑式槍決」，目前部分涉案人已被依殺人罪起訴，案件仍由法院審理中。從黃芳彥長年滯美最終身亡、王又曾客死海外，到石茂強遭境外槍決，再到林秉文命喪柬埔寨，這些案例顯示，部分通緝犯即使成功逃離司法管轄，人生最終仍以不同形式劃下句點，也讓跨境犯罪與司法追訴的議題持續受到關注。