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▲阿本（左）抱怨之前和炎亞綸（右）出國的出包過往。（圖／我偷偷升級YT）

藝人炎亞綸與阿本過去曾有過一段長達九年的戀情，不過因為雙方個性不合最後選擇分開，近日炎亞綸在個人YouTube頻道上傳全新影片，邀請昔日前男友阿本一起去日本玩，兩人的好默契瞬間吸引許多關注，而阿本在機場時也透露自己有「PTSD」，因為兩人第一次去美國玩時簽證曾經出包過，令他至今印象深刻。炎亞綸近來積極經營個人YouTube 頻道《我偷偷升級》，本次邀請前男友阿本一起飛往日本拍攝，也成為兩人分手後第一次一起出國旅行，然而影片才開場，阿本就在機場說自己有「PTSD」，因為多年前兩人一起去美國時，到了報到櫃檯卻被說簽證資料不對，原來是因墜炎亞綸當時換新護照卻沒說，導致申請的簽證全失效，讓阿本當場超崩潰。多年後再提起這段往事，阿本依舊忍不住吐槽炎亞綸「很會忘東忘西」，還笑說：「我們已經分手了，沒有要幫你處理這些事情。」甚至出發前還不忘追問對方是否辦好網路漫遊，逗趣互動讓整段旅程笑料不斷。事實上，炎亞綸過去曾坦言，阿本是他交往最久的一任，兩人曾有長達9年的戀情，由於當時身分敏感，這段感情始終維持低調，炎亞綸曾透露，兩人交往期間不時發生激烈爭執，甚至阿本曾把遙控器砸向炎亞綸剛買的液晶電視，力道大到遙控器直接插進電視裡，最終兩人因個性差異與生活習慣不同分開，但如今早已走過戀人身分，轉化成能夠自在相處的好友，超搞笑的互動方式逗笑許多網友。