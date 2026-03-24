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遭黃國昌控與林秉文合照關係關係匪淺 鄭文燦：編故事誣陷

徐巧芯爆梁文傑與林秉文會館豪飲影片 陳茂嘉幫喊冤：餐會前互不相識

黃國昌時力舊文迴力鏢！林智群：認證柯文哲出入林秉文招待所

林秉文通緝前疑偷搭機赴日 投靠中國博弈大亨紀曉波

涉及「88會館」洗錢案並棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，驚傳23日深夜在柬埔寨西港遭多名槍手伏擊身亡，如今隨著這位穿梭黑白兩道的人物命喪異鄉，他生前與台灣政壇人士的交集再次成為焦點，包含前桃園市長鄭文燦被指與他合照關係匪淺、陸委會副主委梁文傑被爆在招待所與其同框，乃至前民眾黨主席柯文哲，也曾被點名為招待所座上賓。2023年8月，黃國昌指控前桃園市長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏及洗錢嫌犯林秉文關係匪淺，質疑鄭文燦曾為林秉文的「PG Talk」背書。鄭文燦對此回擊，批評黃國昌僅憑照片就編故事誣陷。鄭文燦澄清，市長任內因林秉文在桃園舉辦公益捐贈才有同框合照，強調當時互動者眾多，無法了解所有曾經合影的人，駁斥相關指控純屬子虛烏有。2025年1月2日，國民黨立委徐巧芯公開一段林秉文2022年在郭哲敏內湖招待所內豪飲高歌的影片，畫面中不僅有清涼辣妹相陪，連陸委會副主委、民進黨立委林楚茵的丈夫梁文傑也同框現身，同時暗諷林秉文「政經關係良好」。影片曝光後不到兩週，國民黨中評委陳茂嘉在《美麗島電子報》節目中直言「梁文傑非常無辜」。陳茂嘉還原現場表示，該照實為PGTalk錄影後的餐敘，當天影帝高捷亦在場，相關畫面應是旁人為拍攝高捷而流出，並非針對梁文傑。陳茂嘉澄清，梁文傑與林秉文在該餐會前互不相識，當天兩人互動極少。針對現場陪酒女性的指控，他則說明當天女性人數不多，且多由其他賓客帶入，梁文傑身旁均為男性。去年1月，律師林智群翻出黃國昌2022年任職時代力量時的舊文，指出黃國昌曾點名「黑金招待所」的座上賓，名單除綠營政要外，竟也包含前民眾黨主席柯文哲與蔡壁如，顯示林秉文與白色力量往來密切。當時，林智群諷刺，黃國昌已改披民眾黨戰袍，卻對昔日認證柯文哲出入通緝犯林秉文「88招待所」一事避而不談，直言阿北應該出來面對。根據先前媒體報導，林秉文在通緝令發布前，便已悄悄搭機前往日本，而其背後的靠山正是女星吳佩慈的男友、曾叱咤中國博弈界的紀曉波。令人玩味的是，紀曉波本身也因債務纏身，在法律制裁降臨前就先一步跨海避難，怎料，對方也是欠下一堆債務，但仍在當地繼續過著豪奢生活。