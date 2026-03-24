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▲蔡阿嘎收到廠商邀約信件，收件者竟然寫著前員工蘿拉的名字。（圖／蔡阿嘎 臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎兩年前和資深員工蘿拉因為AB合約事件鬧翻，宣布解除合約後，雙方訴訟至今還在進行中。然而蔡阿嘎近日分收到一封廠商合作邀約信，沒想到收件人竟然明晃晃地寫著「Hi Laura」，讓他傻眼直呼：「我以為全台都知道這新聞。」網友們也笑翻要窗口還來得及買進台積電！從蔡阿嘎公開的信件截圖可以看到，對方一開頭就寫下「Hi Laura，好久不見」，接著介紹品牌並希望合作，點名想邀請蔡阿嘎的妻子二伯參與，並請蘿拉協助確認意願與報價，似乎完全沒察覺聯絡對象早已不在團隊內。蔡阿嘎對此則以輕鬆態度打趣回應：「好的沒問題！再幫您轉交給律師CC她喔」，接著他又留言補充笑道：「我以為全台灣應該都知道前員工的新聞！」讓不少粉絲會心一笑。貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛直呼：「太誇張」、「是都沒在看新聞的嗎？」也有人搞笑表示廠商那個時空可能還來得及All in台積電，還有人驚呼：「該不會她還有在幫你接案吧！」事實上，蔡阿嘎與前員工蘿拉之間的糾紛，起因於先前爆出的AB合約爭議，涉及高額金流問題，早在糾紛剛爆出時，蔡阿嘎就已經在個人社群發文提醒廠商和合作對象，而雙方在2024年正式解約並進入法律程序，至今仍在訴訟中。