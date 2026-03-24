新北某國中近日傳出校園霸凌事件，讓許多家長心驚膽戰。當孩子在學校受了委屈，回家往往不見得會主動開口。究竟1953專線有用嗎？家長第一時間該如何觀察與介入？本篇整理資深教師劉繼文與律師觀點，提供最實用的求助指南，揭露家長最容易犯的「衝動大忌」，並解析未成年施暴者須面對的法律責任。
聯絡簿不只是簽名！資深老師揭「隱藏版」霸凌徵兆
孩子在校被欺負，家長常是最後一個才知道。2024年教育部師鐸獎資深老師劉繼文先前接受《NOWNEWS》訪問時直言，青春期孩子自尊心強，不見得會與父母主動坦白，家長應從以下蛛絲馬跡中觀察：
孩子被霸凌怎辦？師勸：爸媽「這件事」千萬別做
當確定發生霸凌，劉繼文老師嚴正提醒家長：「千萬不要在不清楚全貌時，就怒氣沖沖地直接衝到學校，或私自找上對方家長。」 這種做法缺乏校方協助與緩衝，往往會讓事情變得難以收拾。
家長止損 3 步驟實務指南
當校園霸凌情節嚴重時，即便施暴者為未成年人（12歲以上未滿18歲），仍須面對法律制裁，且家長亦有連帶責任。
1953 專線怎麼打？匿名檢舉可行嗎？
教育部提供多元求助管道，撥打「1953 反霸凌專線」可獲得 24 小時諮詢與反映。關於檢舉制度，相關規範如下：
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孩子在校被欺負，家長常是最後一個才知道。2024年教育部師鐸獎資深老師劉繼文先前接受《NOWNEWS》訪問時直言，青春期孩子自尊心強，不見得會與父母主動坦白，家長應從以下蛛絲馬跡中觀察：
- 留意聯絡簿細節：簽名時不要只是敷衍，應觀察孩子寫了什麼，是否透露悶悶不樂的情緒。
- 金錢流向異常：留意孩子用錢狀況，以免發生勒索情事時已錯過黃金處理期。
- 身心行為改變：包含上學意願低落、睡眠問題、自信心降低，或身體出現不明傷口、衣服損壞等。
當確定發生霸凌，劉繼文老師嚴正提醒家長：「千萬不要在不清楚全貌時，就怒氣沖沖地直接衝到學校，或私自找上對方家長。」 這種做法缺乏校方協助與緩衝，往往會讓事情變得難以收拾。
家長止損 3 步驟實務指南
- 釐清全貌並支持：先與孩子充分溝通，讓孩子知道家長會給予支持，切記別一味責怪。
- 循校內正式管道：找導師、學務處或輔導處了解，若在放學時段被欺負，建議暫時親自接送以避開風險情境。
- 積極蒐證存證：利用錄音、對話截圖，或到醫療院所取得驗傷紀錄，確保申訴時有實質證據。
當校園霸凌情節嚴重時，即便施暴者為未成年人（12歲以上未滿18歲），仍須面對法律制裁，且家長亦有連帶責任。
|霸凌行為樣態
|觸犯法條 (刑法)
|未成年施暴者與家長之法律後果
|肢體毆打、受傷
|第 277 條 傷害罪
|由少年法庭審理，可能面臨保護處分（如感化教育）；家長須連帶負擔民事賠償金。
|強逼下跪、搶奪財物
|第 304 條 強制罪
|最重可處三年以下有期徒刑（少年得減刑），情節嚴重者將留有司法紀錄。
|公開場所辱罵、起底
|第 309 條 公然侮辱
|雖多以訓誡處理，但民事名譽損害賠償通常由施暴者家長買單。
教育部提供多元求助管道，撥打「1953 反霸凌專線」可獲得 24 小時諮詢與反映。關於檢舉制度，相關規範如下：
- 匿名檢舉可行性：可以匿名，但內容必須寫明「霸凌者是誰」以及「做了哪些事」。
- 保密義務：學校對檢舉人與受害者的身分原始文書應予封存，不得供隨意閱覽。