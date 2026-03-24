位於太平洋的島國-東加王國，今（24日）發生規模7.5的強震，不過由於震央位於海底幾百公里處，故未造成海嘯或重大災損。
美國地質調查局（USGS）的觀測數據顯示，這起地震發生在台灣時間24日中午12點37分、即當地時間傍晚5點37分左右，震源深度為237.5公里，震央則位於內亞富（Neiafu）以西約153公里處。
紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency, 簡稱NEMA）表示，地震發生後已立刻與紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS）展開共同評估，是否會引起足以影響紐西蘭的海嘯。
紐西蘭媒體《1 News》指出，地震發生後1小時，NEMA便更新消息，聲稱紐西蘭沒有海嘯威脅的風險。
太平洋海嘯警報中心（PTWC）亦指出，數據顯示這起地震規模雖大，但震央夠深，故判斷沒有海嘯危機。
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紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency, 簡稱NEMA）表示，地震發生後已立刻與紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS）展開共同評估，是否會引起足以影響紐西蘭的海嘯。
紐西蘭媒體《1 News》指出，地震發生後1小時，NEMA便更新消息，聲稱紐西蘭沒有海嘯威脅的風險。
太平洋海嘯警報中心（PTWC）亦指出，數據顯示這起地震規模雖大，但震央夠深，故判斷沒有海嘯危機。