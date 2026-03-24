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▲藍火山咖啡莊園以「生產世界上最好的咖啡」為目標，專注於微批次生產，堅持人工採收與嚴格挑選成熟果實。(圖／瓦卡咖啡提供2026.3.24)

在地經營 11 年、深耕台中精品咖啡市場的「WAKA café 瓦卡咖啡」，今年三月再度踏上尋豆之旅，由創辦人 Jie 親自帶隊深入哥斯大黎加知名產區，走訪包括科佩莊園（Hacienda Copey）、藍火山莊園（Volcán Azul）等指標性精品豆生產地。適逢品牌成立 11 週年，WAKA café 特別於產區舉行「手印宣示」儀式，象徵與咖啡農緊密相連的合作情誼，落實「從農民雙手到顧客手中」的品質承諾。此次行程的亮點之一，是走訪曾兩次奪下卓越杯（COE）冠軍的「科佩莊園」。該莊園位於海拔 2195 公尺的塔拉珠（Tarrazu）高地，由日系團隊管理。其經營者結合了日式「究極」文化，從土壤分析、精密採收、加工到儲存皆進行嚴格的數據監控，並以種植稀有的藝伎（Geisha）品種聞名。此外，位於波阿斯火山山麓的「藍火山莊園」，則憑藉肥沃的火山灰土壤及創新的處理法，在國際競賽中屢創佳績。WAKA café 透過實地探訪，確保引進的每一顆咖啡豆都具備最優異的微氣候基因與後製工藝。WAKA 語源自南非語，意指「勇往直前」。創辦人 Jie 表示，咖啡不僅是飲品，更是改善產地小農生計的關鍵。多年來，WAKA café 不僅購買生豆，更投入物資、協助房舍建造，以實際行動穩定產業經濟規模。「我們希望每一口咖啡，都承載著對土地的尊重與共享的美好未來，」Jie 強調，這正是品牌 11 年來始終如一的初心。