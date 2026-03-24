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▲屏東縣萬丹鄉77歲劉姓婦人，為尋找失蹤的身障小兒子，在視線不良的夜晚隻身牽著腳踏車走上街頭，卻不幸在大學路遭撞身亡。（圖／警方提供）

屏東縣萬丹鄉近日發生一起令人鼻酸的死亡車禍！一名77歲的劉姓老婦人，因掛念失蹤的身心障礙小兒子，在視線不良的夜晚獨自牽著腳踏車走上街頭尋人，卻不幸在萬丹鄉大學路遭撞身亡。屏東縣議員洪宗麒接獲噩耗趕往醫院，心情沉重地陪同走完最後一程，就在阿嬤遺體抵達殯儀館時，隨即傳來老婦兒子「平安回家」的消息，這句遲來的一段話，讓眾人不勝唏噓。屏東縣議員洪宗麒在臉書分享了一則令人不捨的憾事，他指出萬丹鄉一位77歲的劉姓阿嬤，平日雖然寡言，但只要談起孩子，眼神便會瞬間亮起，誰也沒想到在23日這天，阿嬤的小兒子無故失蹤，阿嬤只能從家門口走到街頭，從清晨守候到深夜，逢人就問，只盼能尋得一絲兒子的音訊。遲遲等不到小兒子回家的阿嬤，獨自踏上尋子之路，沒想到，這一走卻成了最後一程。原來在那個心急如焚的夜晚，阿嬤獨自牽著腳踏車走在萬丹鄉大學路上尋找失蹤的孩子，卻因視線不良在穿越馬路時不幸遭遇車禍，渾身是血送醫不治。接到噩耗趕往醫院的洪宗麒，站在急診室外，內心沉重無法言語，他與團隊隨即代墊醫療費用，協助將她安置於福居園，希望這位母親能走得體面且安心。最令人鼻酸的莫過於命運的捉弄，就在阿嬤抵達殯儀館安置妥當後，洪議員接到鄰居來電告知，阿嬤拼了命尋找的孩子「已經平安回家」，這則遲來的消息，讓洪宗麒感嘆『這世界上，最深的愛，往往不說出口。但她用一生證明了什麼叫做「母親」』。