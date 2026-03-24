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基隆直航日本石垣島「八重山丸」渡輪，原訂於2025年9月開航，但開航時間一延再延，原先營運方聲稱最晚寒假開航，如今三月底都未見蹤影，究竟何時開行備受關注。沖繩當地媒體報導提到，石垣市長近日公開表態發下豪語，宣稱確信四月會開航。往返基隆-石垣島的「八重山丸」渡輪，最初傳出去年9月開航、後改稱11月啟航，後續進度一路拖延至年底；接著又傳出「最快1月底、最慢農曆年前會啟航」。去年12月負責營運的在台總代理華岡集團還透過新聞稿稱，為力求完善，開航時間決定至最晚2026年元月下旬寒假前，且考慮女性乘客安全與舒適，開放式臥鋪(通鋪)決定犧牲部分空間，設女性專艙，並預告2月底前做淡季促銷，最低票價從2800元(單人/單程)降為2000元，至今未見蹤影。根據沖繩當地媒體八重山日報報導，在19日的石垣市議會中，石垣市長中山義隆被問及延遲開航的渡輪航線進度，且被要求公司營運方的社長應出面說明，中山義隆回應，渡輪「八重山丸」預計自3月23日起進入船塢進行定期檢查，預計約兩週完成。「我確信會在4月內開始航行。這艘船投入運行的意義非常重大，因此我們一定會以成功為目標推動。」他同時表示，與日本方面船舶代理公司的簽約程序也正在推進，並指出，「待相關事項完成後，將先進行試航，再正式投入營運。」中山義隆強調，船隻開始航行後，石垣的經濟與市民生活會更加富裕。雖然有各種批評，但希望市民看到「八重山丸」駛入石垣港時能受到感動，他們會全力支援確保能在4月內開始航行。