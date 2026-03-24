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2026年宜蘭縣長選舉，藍綠白分別派出立委吳宗憲、律師林國漳和前立委陳琬惠參戰，引發外界關注。據TVBS民調中心23日最新民調結果顯示，藍綠對決之下，林國漳支持度為38%，吳宗憲支持度則為35%，雙方差距僅3個百分點。對此，精神科醫師沈政男認為，若吳宗憲要扳回劣勢，關鍵在於藍白一定要合，才能鞏固白營支持者選票，可考慮選陳琬惠當副縣長，民眾黨的選票會更集中。TVBS民調中心一份最新2026宜蘭縣長選戰民調結果顯示，如果藍綠白三方都推派人選，林國漳支持度33%領先，吳宗憲28%次之，兩人差距5個百分點，陳琬惠則是8%。若是藍綠對決，林國漳的支持度將上升至38%，吳宗憲也上升至35%，另有27%選民尚未決定。值得注意的是，若藍白整合成功，陳琬惠退選，有53%白營支持者將轉投吳宗憲，26%轉向林國漳，另有21%無法決定。對此，沈政男在YT頻道上表示，TVBS的民調結果與前幾天美麗島電子報民調結果幾乎一樣，皆顯示林國漳微幅領先。沈政男指出，吳宗憲會小輸林國漳的關鍵在於「中立及其他選民」部分，林國漳取得優勢，所以整體加起來林國漳微幅領先，這的確是藍白陣營要警惕的部分。沈政男強調，要想扳回劣勢，「藍白合」絕對是關鍵，吳宗憲在民眾黨支持者的支持度還有提升空間，若吳宗憲在確定代表藍白出線時，可考慮選擇民眾黨參選人陳琬惠當副縣長，這樣民眾黨的選票會更集中。