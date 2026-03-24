我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「百億賭王」林秉文曾是桃園蘆竹商辦大樓「經國方略」的真正屋主，他借用大姨子的名義當人頭辦貸款。（圖／翻攝Google Maps）

▲林秉文（右）承諾大姨子不用擔心房貸或稅款，他全都會處理好，但仍出現貸款拖欠導致銀行向大姨子追討的狀況。（圖／翻攝IG）

▲林秉文2024年以2億3500萬元出售商辦，依據助理出庭所述，當初買進時是2億1700萬元，換句話說，林秉文售屋所得為1800萬元。（圖／翻攝內政部實價登錄網）

▲林秉文與大姨子曾簽借名登記協議書，答應不動產出售後支付50萬元的協助費卻沒付，因此吃上官司。（圖／翻攝IG）

「88會館案」通緝犯、外號「百億賭王」的林秉文在柬埔寨遭槍殺斃命，他跑路前，林秉文持有商辦期間常因為拖欠房貸導致大姨子被銀行追債而備感困擾，前年（2024）林秉文的大姨子提告主張，，2022年5月託她當人頭，買下桃園蘆竹商辦大樓「經國方略」15樓共7筆不動產，並承諾會處理好所有自備款與房貸，不過從2024年3月，林秉文告訴大姨子，要把「經國方略」的商辦賣給李姓債主，大姨子因此配合簽下房地買賣契約，但購屋款是直接匯到林秉文經營的必礦科技股份有限公司，大姨子一毛都沒拿到，但法院審理期間，林秉文從未到庭，也沒有找律師幫忙打官司；林秉文的助理到庭作證，商辦是林秉文買的，因為林秉文說沒辦法用自己名字貸款，所以用大姨子的名字來借名登記，簽協議書當天，她親眼看著林秉文跟大姨子簽名，林秉文請大姨子不用擔心，會處理所有的費用和稅金。依據實價登錄網站的資料，林；林秉文的助理也向法院證實，「」但林秉文並未依據協議書內容付50萬元給大姨子。法官認定雙方的借名登記關係確實存在，林秉文的大姨子請求這筆「借名登記協助費」是合理訴求，於