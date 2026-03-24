「88會館案」通緝犯、外號「百億賭王」的林秉文在柬埔寨遭槍殺斃命，他跑路前曾借用大姨子的名義，花2億1700萬元買桃園蘆竹商辦，原本協議只要房子出售，就得支付一筆「協助費」50萬元給大姨子，林秉文持有商辦期間常因為拖欠房貸導致大姨子被銀行追債而備感困擾，前年（2024）他以2億3500萬元出售，總共賺進1800萬元卻賴帳，大姨子對他提告，法院判決林秉文應給付50萬，但如今因為他已身亡，勝訴判決恐成廢紙。
林秉文的大姨子提告主張，林秉文無法以自己的名義辦貸款，2022年5月託她當人頭，買下桃園蘆竹商辦大樓「經國方略」15樓共7筆不動產，並承諾會處理好所有自備款與房貸，不過從2023年起，林秉文繳貸款時常拖延，導致銀行找她這位「借名登記人」催討，她只好向林秉文的助理反應，要林秉文按時還款。
2024年3月，林秉文告訴大姨子，要把「經國方略」的商辦賣給李姓債主，大姨子因此配合簽下房地買賣契約，但購屋款是直接匯到林秉文經營的必礦科技股份有限公司，大姨子一毛都沒拿到，但依據她和林秉文之間的「借名登記協議書」，不動產出售移轉登記後，林秉文應給付大姨子50萬元的「借名登記協助費」，卻始終沒付錢。
法院審理期間，林秉文從未到庭，也沒有找律師幫忙打官司；林秉文的助理到庭作證，商辦是林秉文買的，因為林秉文說沒辦法用自己名字貸款，所以用大姨子的名字來借名登記，簽協議書當天，她親眼看著林秉文跟大姨子簽名，林秉文請大姨子不用擔心，會處理所有的費用和稅金。
依據實價登錄網站的資料，林秉文的商辦在2024年3月12日交易，總面積844坪，以每坪27.8萬、總價2億3500萬元出售；林秉文的助理也向法院證實，「買的時候是2.17億，賣的時候是2.35億。」但林秉文並未依據協議書內容付50萬元給大姨子。
法官認定雙方的借名登記關係確實存在，林秉文的大姨子請求這筆「借名登記協助費」是合理訴求，於今年1月判決林秉文敗訴，須支付50萬元給大姨子。
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法官認定雙方的借名登記關係確實存在，林秉文的大姨子請求這筆「借名登記協助費」是合理訴求，於今年1月判決林秉文敗訴，須支付50萬元給大姨子。