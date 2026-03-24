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中東戰火推高全球油價，印尼政府也啟動規模高達80兆印尼盾（約新台幣1523億元）的節流計畫，並同步推進節能與再生能源政策，盼在燃料補貼壓力與經濟成長目標之間維持平衡。隨著外部風險升高，印尼正承受能源結構調整與財政支出擴大的雙重壓力。美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，波斯灣局勢升溫，國際油價隨之攀升。印尼雖具產油能力，卻仍高度依賴石油進口，加上長期以補貼壓低國內油價，使政府財政對能源價格波動格外敏感，這波衝擊也直接擴大支出壓力。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）指出，政府正透過控制能源消耗與提升再生能源產量來削減成本，重點放在擴大太陽能等替代能源的使用比例，降低對傳統燃料的依賴。他強調，相關措施將以提升能源效率為核心，逐步優化整體能源結構。在具體作法上，印尼政府正考慮推動公部門每週1天遠距辦公，以減少交通與能源使用。相關細節仍在規劃中，預計近期公布。這類行政節能手段，近來已逐漸成為東南亞各國面對能源價格壓力時的常見策略。即使財政負擔升高，印尼仍維持關鍵民生支出。普拉伯沃主打的免費供餐計畫2026年預算達197億美元（約新台幣6378億元）確定不受影響；燃料補貼政策也持續推行，目前約吸收30%至40%的燃油成本，占整體預算約15%。不過，能源補貼已成為印尼財政的沉重負擔。今年預算中，能源補貼與國有能源企業相關支出高達381.3兆印尼盾（約新台幣7626億元）。智庫分析指出，國際油價每上漲1美元（約新台幣31.8元），政府補貼支出就可能增加約7兆印尼盾（約新台幣140億元）。另一方面，印尼近期在外交與經貿政策上也展現謹慎態度。普拉伯沃表明，不會支付10億美元（約新台幣318億元）加入美方主導的和平委員會費用，僅承諾派遣維和部隊，相關談判目前已被擱置。同時，印尼與美國簽署的關稅協議，也保留在不利國家利益時退出的彈性。中東局勢短期內仍充滿變數，印尼當局接下來的節流成效、再生能源推進速度，以及財政調度空間，將直接影響這個東南亞最大經濟體能否撐過能源震盪，並守住普拉伯沃政府對內穩民生、對外穩市場的承諾。