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馬來西亞今年首波熱浪正式浮現，吉打州巴東得臘連續多日最高溫衝上37至40度，成為2026年全國第一個被列入二級熱浪警報的地區。更讓當局擔心的是，這波高溫恐怕還只是前奏。根據最新氣候預測，聖嬰現象有可能從今年6月至8月間逐步形成，並一路延續到年底，意味著馬來西亞下半年高溫、少雨與乾旱風險恐同步升高。馬來西亞氣象局指出，巴東得臘在3月21日至23日期間，連續3天日間最高氣溫落在37至40度C區間，因此發布二級高溫警報，也就是熱浪警報。除了巴東得臘之外，西馬另有多個地區同步處於一級高溫警戒，包括玻璃市全州，以及吉打、檳城、霹靂、彭亨與森美蘭部分地區，顯示高溫並非單一地點現象，而是正向北馬與西馬內陸擴散。馬來西亞科學院院士弗雷多林分析，目前馬來西亞的炎熱少雨天氣，主要與東南亞上空對流活動受抑、高氣壓籠罩有關，尤其西馬半島北部更容易出現強烈日照與降雨減少的情況。當雲層減少、地表蒸發降溫作用變弱，白天累積的熱能更難消散，熱浪也就更容易形成。這類型天氣通常可持續約1至2週，但若後續再疊加聖嬰現象發展，炎熱程度可能進一步升高。對於下半年的氣候走向，最新的美國國家海洋暨大氣總署氣候預報中心預測顯示，2026年6月至8月出現聖嬰現象的機率約62％，且現象可能至少持續到年底。這代表馬來西亞先前專家提到的7月至8月升溫風險，已獲得最新國際預測部分支持。若聖嬰現象成形，除了高溫與少雨問題，水庫蓄水、農作物生長，甚至跨境煙霾風險，都可能再度受到關注。高溫帶來的壓力，已開始反映在公共衛生層面。馬來西亞衛生部長祖基菲里23日表示，今年截至目前為止，當局已接獲15起與高溫有關的病例通報，其中包括3起中暑，以及1起兒童被留在車內後死亡的案件。他提醒，持續頭暈、異常口渴、體溫升高等，都是中暑前兆，嬰幼兒、兒童、長者、慢性病患者與長時間在戶外活動者，都屬高風險族群。隨著北馬部分地區河流水位與蓄水情況也開始受到關注，這場熱浪已逐漸牽動民生、健康與資源調度的綜合風險。若未來幾個月降雨持續偏少，馬來西亞恐怕得更早面對一場結合高溫、乾旱與用水壓力的夏季考驗。