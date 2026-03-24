我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名輕度發展遲緩的11歲男童，受託由表姊照顧，2024年元旦，表姊僅因不滿男童明明吃了泡麵卻謊稱吃吐司，竟失控施虐長達2小時，過程中，她持塑膠棍狂抽、掌摑並狠捏男童，更強迫體力透支的他持續交互蹲跳，導致其腦出血昏迷，搶救兩個月後仍宣告不治。高雄地方法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，重判表姊有期徒刑12年。全案可上訴。檢警調查，2022年8月開始，領有發展遲緩證明的表弟受託由表姊照顧，未料，2024年元旦當晚，表姊因不滿表弟將早餐吃的泡麵謊稱為吐司，竟情緒失控施虐長達2小時。過程中，表姊先掌摑表弟臉部、狠捏其胸部，並強迫他半蹲、持塑膠棍抽打背部約10下，隨後更命令體力透支的表弟持續交互蹲跳長達1小時，期間表弟還兩度撞到頭部，待他出現臉色蒼白、嘴唇發白，表姐才停手，同意讓表弟休息上廁所，最終，表弟在走向廁所途中倒地，腦出血昏迷。離譜的是，眼見男童命危，表姊第一時間竟非送醫急救，反而傳訊息給男友冷嘲熱諷，表示「腦子更有問題了」、「感覺要昏倒是在嚇我」，甚至以戲謔語氣稱「以為他真的要死了」，完全沒意識到事情的嚴重性，直到隔日清晨，表姊驚覺男童狀況惡化，才將他緊急送往長庚醫院，228當天，搶救兩個月的男童，最終仍因硬腦膜下腔出血及腦髓壞死，宣告不治，院方更在男童的身軀上，驗出多達21處新舊瘀傷。高雄地院審理時，律師雖辯稱是為了「管教品性」並曾幫表弟進步到取消障礙證明，請求減刑，但法官認為，表姊身為主要照顧者，明知表弟體能狀況卻施加殘酷暴力，案發後更一度謊稱「跌倒」試圖脫罪，態度難認良好。儘管表姊最終坦承犯行並與家屬達成80萬元調解，法官仍依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，重判表姐有期徒刑12年，全案可上訴。