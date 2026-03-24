台中漢神洲際購物廣場確認將於4月10日正式開幕，裡頭的美食品牌更是令人矚目，漢來美食今（24）日公布，集團旗下也有4大餐飲品牌正式插旗台中漢神洲際購物廣場，包括頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣堪稱「漢來美食小金雞」的「漢來上海湯包」，以及全新蔬食品牌「樂蔬」，不過最受台中人期待的全台最難訂位自助餐廳「島語」台中店，預計將在第三季（7月）才會開幕，搶先在島語台北大巨蛋店、島語台南店之前。

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漢來美食全新品牌「樂蔬」 米其林級蔬食大師親自指導

漢來美食集團旗下已經有在蔬食市場屹立14年的漢來蔬食，此次新研發「樂蔬」品牌，致力於回歸自然、食在精巧的精神，特別邀請聞名全球的韓國「寺剎飲食」推廣者、米其林級蔬食大師-正寬法師親自指導，將發酵醬料的深厚底蘊與正念初心融入料理，包含她個人最擅長的發酵醬料、醬油等。

▲漢來美食宣告新品牌「樂蔬」，全台首家分店將進駐台中漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢來美食官網www.hilai-foods.com）
▲漢來美食宣告新品牌「樂蔬」，全台首家分店將進駐台中漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢來美食官網www.hilai-foods.com）
漢來美食更提到，今年1月下旬，正寬法師就飛抵漢來美食高雄總公司，費時四日將三道白羊寺經典名菜也是她的拿手料理，包括「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」等傳授給樂蔬的主廚，期望讓蔬食料理雖然無肉、無五辛，也能品嚐到令人驚艷又難以忘懷的獨特層次。

島語台中店  預計今年7月開幕

至於人氣超旺的「島語」自助餐廳，去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北新據點，其中台中漢神洲際購物中心店陸續徵才，漢來美食西餐品牌總經理劉子銘也早就向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，台中店初估將在7月正式開幕至於島語大巨蛋店、島語台南店，開幕時間則未定。

「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯  必吃菜色快速盤點

目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。

燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。

▲藍鑽蝦、當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳、香箱蟹以及特法國海螺，是到島語首要必吃菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲藍鑽蝦、當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳、香箱蟹以及特法國海螺，是到島語首要必吃菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在島語可以吃到漢來美食旗下各品牌餐廳的精華，包含集團高端品牌「名人坊」世貿店燒臘部門主廚指導的片皮鴨。（圖／記者陳美嘉攝）
▲在島語可以吃到漢來美食旗下各品牌餐廳的精華，包含集團高端品牌「名人坊」世貿店燒臘部門主廚指導的片皮鴨。（圖／記者陳美嘉攝）
饗食天堂推新菜  肉食控必吃和牛壽喜燒、燉肉丸通通吃到飽

另一人氣buffet品牌、饗賓集團旗下「饗食天堂」推出春季新菜色，以「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」為主題，一口氣推出多道肉類料理，包含和牛做成的和牛壽喜燒、和牛可樂餅等，還有唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸等。饗食天堂餐價位最低為平日下午餐758元+10%，最高為假日晚餐1128 元+10%。

肉食主義者看過來！「饗食天堂」此次「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」，一口氣推出10道肉類佳餚。最驚喜是和牛料理，包含現煮入鍋、醬汁醇厚溫潤的「和牛壽喜燒」，以及外酥內嫩、奶香濃厚的「和牛可樂餅」，日式料理中還包含有「松露魚卵綴牛肉玉子燒」、「壽喜牛壽司」、「唐揚牛肉佐莎莎醬」等共計有10道菜色。

▲「饗食天堂」推出春季新菜色，共10道肉類料理，最驚喜包含和牛做成的和牛壽喜燒，餐價每人最低758元+10%。（圖／饗食天堂提供www.eatogether.com.tw/）
▲「饗食天堂」推出春季新菜色，共10道肉類料理，最驚喜包含和牛做成的和牛壽喜燒，餐價每人最低758元+10%。（圖／饗食天堂提供www.eatogether.com.tw/）
資訊來源：漢來美食饗食天堂

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