台中漢神洲際購物廣場確認將於4月10日正式開幕，裡頭的美食品牌更是令人矚目，漢來美食今（24）日公布，集團旗下也有4大餐飲品牌正式插旗台中漢神洲際購物廣場，包括頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣堪稱「漢來美食小金雞」的「漢來上海湯包」，以及全新蔬食品牌「樂蔬」，不過最受台中人期待的全台最難訂位自助餐廳「島語」台中店，預計將在第三季（7月）才會開幕，搶先在島語台北大巨蛋店、島語台南店之前。
漢來美食全新品牌「樂蔬」 米其林級蔬食大師親自指導
漢來美食集團旗下已經有在蔬食市場屹立14年的漢來蔬食，此次新研發「樂蔬」品牌，致力於回歸自然、食在精巧的精神，特別邀請聞名全球的韓國「寺剎飲食」推廣者、米其林級蔬食大師-正寬法師親自指導，將發酵醬料的深厚底蘊與正念初心融入料理，包含她個人最擅長的發酵醬料、醬油等。
漢來美食更提到，今年1月下旬，正寬法師就飛抵漢來美食高雄總公司，費時四日將三道白羊寺經典名菜也是她的拿手料理，包括「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」等傳授給樂蔬的主廚，期望讓蔬食料理雖然無肉、無五辛，也能品嚐到令人驚艷又難以忘懷的獨特層次。
島語台中店 預計今年7月開幕
至於人氣超旺的「島語」自助餐廳，去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北新據點，其中台中漢神洲際購物中心店陸續徵才，漢來美食西餐品牌總經理劉子銘也早就向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，台中店初估將在7月正式開幕。至於島語大巨蛋店、島語台南店，開幕時間則未定。
「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯 必吃菜色快速盤點
目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
饗食天堂推新菜 肉食控必吃和牛壽喜燒、燉肉丸通通吃到飽
另一人氣buffet品牌、饗賓集團旗下「饗食天堂」推出春季新菜色，以「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」為主題，一口氣推出多道肉類料理，包含和牛做成的和牛壽喜燒、和牛可樂餅等，還有唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸等。饗食天堂餐價位最低為平日下午餐758元+10%，最高為假日晚餐1128 元+10%。
肉食主義者看過來！「饗食天堂」此次「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」，一口氣推出10道肉類佳餚。最驚喜是和牛料理，包含現煮入鍋、醬汁醇厚溫潤的「和牛壽喜燒」，以及外酥內嫩、奶香濃厚的「和牛可樂餅」，日式料理中還包含有「松露魚卵綴牛肉玉子燒」、「壽喜牛壽司」、「唐揚牛肉佐莎莎醬」等共計有10道菜色。
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漢來美食集團旗下已經有在蔬食市場屹立14年的漢來蔬食，此次新研發「樂蔬」品牌，致力於回歸自然、食在精巧的精神，特別邀請聞名全球的韓國「寺剎飲食」推廣者、米其林級蔬食大師-正寬法師親自指導，將發酵醬料的深厚底蘊與正念初心融入料理，包含她個人最擅長的發酵醬料、醬油等。
島語台中店 預計今年7月開幕
至於人氣超旺的「島語」自助餐廳，去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北新據點，其中台中漢神洲際購物中心店陸續徵才，漢來美食西餐品牌總經理劉子銘也早就向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，台中店初估將在7月正式開幕。至於島語大巨蛋店、島語台南店，開幕時間則未定。
「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯 必吃菜色快速盤點
目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
另一人氣buffet品牌、饗賓集團旗下「饗食天堂」推出春季新菜色，以「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」為主題，一口氣推出多道肉類料理，包含和牛做成的和牛壽喜燒、和牛可樂餅等，還有唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸等。饗食天堂餐價位最低為平日下午餐758元+10%，最高為假日晚餐1128 元+10%。
肉食主義者看過來！「饗食天堂」此次「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」，一口氣推出10道肉類佳餚。最驚喜是和牛料理，包含現煮入鍋、醬汁醇厚溫潤的「和牛壽喜燒」，以及外酥內嫩、奶香濃厚的「和牛可樂餅」，日式料理中還包含有「松露魚卵綴牛肉玉子燒」、「壽喜牛壽司」、「唐揚牛肉佐莎莎醬」等共計有10道菜色。
資訊來源：漢來美食、饗食天堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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