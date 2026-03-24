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▲餐飲業1、2月營收為1,970億元，創歷年同期新高，年增4.6%，主因適逢春節圍爐及連假出遊旺季，帶動用餐及飲品需求成長所致。（圖／統計處提供）

經濟部統計處今（24）日公布，1、2月批發、零售及餐飲營收統計，三者營收都創下同期新高，拿下「最強1月、2月」。但是受到地緣政治變化所引發的通膨，以及進口車關稅遲遲無法落定，統計處預估，零售業在3月可能再陷入負成長，進入「正成長」保衛戰。1月、2月統計往往都會選擇合併一起看，避免因為春節連假落點不同而產生差異。據統計，批發業1、2月營收2兆5705億元，創歷年同期新高，年增20%，都與AI及高效能運算等應用持續拓展，如機械器具批發業就是受到伺服器、記憶體及相關電子零組件出貨暢旺，年增43.9%。但除了受到AI光照映的產業，許多批發業都面臨挑戰，如汽機車批發業則因車市買氣偏趨保守，下游經銷商放緩提車步調，年減10.9%；建材批發業因用鋼產業需求疲弱，衰退9.5%。零售業方面，去年隨著基期擴張及進口汽車買不佳，出現0.2%的衰退，為9年以來首次負成長。進入2026年，1、2月似乎有個好的開始，1、2月營收為8137億元，創歷年同期新高，較上年同期增加1.5%，其中電子購物及郵購業因業者強化線上銷售商品多樣性，推升網路下單量，年增7.1%。餐飲業1、2月營收為1,970億元，創歷年同期新高，年增4.6%，主因適逢春節圍爐及連假出遊旺季，帶動用餐及飲品需求成長所致。若是扣除1、2月消費者物價指數（CPI）的商品物價0.21%及外食費2.94%，零售業及餐飲業仍舊維持正成長。但即便批發、零售及餐飲1、2月營收均創歷年同期新高，統計處針對3月零售預估為年減0.9%至年增2.1%，恐怕會再度翻黑。對此，統計處副處長陳玉芳表示，之所以可能衰退成負成長，主要原因是地緣政治風險可能帶動通膨壓力，同樣影響到民眾購買力。此外，美國對等關稅2月中旬簽署美系車進口0關稅，但隔一週後再被美國最高等法院推翻，迄今為止尚未定案，民眾對於0關稅的美系車仍採取觀望態度，這也導致進口車買氣持續未回溫。但她也強調，今年1、2月汽車掛牌數為57115台，與2024年7.1萬台相比明顯衰退，但與去年同期的6.2萬台相當，也就是國產車的掛牌數買氣維持在去年的水準，現在就是等到進口車關稅可以早日穩定，就可以帶來新一波挹注。據受查廠商對3月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為65.7、零售業為53.3、餐飲業為30.0，顯示3月份批發業及零售業營業額將較上月增加，餐飲業營業額則將較上月減少。