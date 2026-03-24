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台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，湯男臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，然而，兩名主嫌對於殘暴手法竟推託稱「不知情」，甚至辯稱死者臉皮消失是「被野狗咬的」，主嫌妻子表示，外甥遭死者餵食毒品後「強行硬上」，舅舅才憤而動手教訓。彰化地檢署檢察官與法醫今天下午將在彰化殯儀館進行解剖，以釐清案情。20日下午，33歲湯男被路過民眾發現陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，警方調閱監視器追緝時，發現當天凌晨林厝派出所員警在湖水路巡邏時，曾與一輛車交會而過，事後查出此車就是主嫌張男與吳男所駕駛，而展開追緝。21日下午警方前往吳嫌彰化住處拘提時，吳嫌還企圖往三合院住屋後門逃竄，即遭警方壓制逮捕拘提到案，其他3人也陸續追捕到案。張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，另黃男、吳女各3萬元交保。張男妻子吳女說，丈夫因不滿湯男才認識外甥黃男第一天就給他毒品，還「欺負」外甥，氣得在山上痛打湯男，但她和外甥當時都在車上未參與。現場跡證顯示湯姓男子死狀極慘，不僅胸口有刀傷、全身遍布棍棒痕跡，臉皮更幾乎被削光，但主嫌張男與吳男在偵訊時供詞避重就輕。兩名嫌犯對於毀容細節交代不清，甚至向警方聲稱不知為何臉部會變那樣，一度胡扯是死後遭「野狗啃食」，試圖掩蓋行兇時的殘暴手段。湯男到底是如何被毀容？檢警也懷疑此案另有隱情，否則2人怎會下此重手，今天下午檢方將進行解剖，以釐清案情。