每逢連續假期，台灣高鐵與台鐵的車票總是一票難求，許多旅客甚至寧願買自由座「站」回中南部，也不願轉搭票價相對親民的國道客運。近期，有網友在社群平台發起討論：「為何雙鐵擠爆、台鐵漲價，國道客運的乘客卻還是沒變多？」貼文一出，立刻引發廣大通勤族共鳴，直指「無法掌控的塞車時間」是公路客運流失旅客的最致命硬傷。
寧可擠高鐵、火車！台灣乘客點破公路客運2大痛點
近期在社群Threads上有民眾好奇發起討論，「高鐵、台鐵都越來越擠，甚至台鐵最近還大幅度漲價過，為什麼客運沒有因為台鐵高鐵運量不足，導致客人回流？還接二連三地營運困難？以前那群都搭客運的人去哪裡了？」
貼文也引發大批通勤族、乘客加入討論，許多人認為，國道客運最大的硬傷就是在「會塞車」，如果遇上連假要出遊，那麼高速公路必定塞住，直接影響到後續出遊或行程規劃。
除此之外，客運卡在國道上還無法上廁所，因此許多人寧可用站的在高鐵、台鐵上享受如廁自由，也不願意在國道上多卡3個小時浪費時間。許多乘客坦言，只要搭過高鐵之後，就回不去公路運輸了。更有人認為，想要解決國道客運乘客變少的問題，推出客運「國道專用道」才是最佳解答。
國道客運寒冬還沒結束！去年運量、收入皆大跌
事實上，根據交通部公路局統計數據顯示，在2025年1至10月，國道客運經營業者有29家，較疫前2019年同期減少2家；路線數有157條，減少28條；行車班次約231萬班，減少142萬班；載客4551萬人次，減少2206萬人次；整體客運收入51億元，減少31億元。其中客運量與疫情相比減少約32％，收入也崩跌約37％。
要知道在疫情前的2019年，國道客運載客量還有8138萬餘人次，碰上疫情之後剩下4300萬人次，到了疫情結束時的2023年才回升到5209萬人，不過近兩年又開始下滑，國光客運更是在去年9月結束營運台南、高雄、屏東地區的路線。
公路局則分析，西部國道客運受到高鐵、台鐵等鐵路系統競爭，所以中長途路線需求減少，因此進行整合；不過行駛台北到宜蘭的路線，需求量已經恢復到疫情前的9成，因此並非所有路線都須檢討。
目前全台公路客運共有520條路線，其中國道客運有157條，一般公路客運為363條。公路局盼透過路網供給優化，提高民眾搭乘需求及意願，也讓業者減少成本、增加收入，提高經營效率。
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近期在社群Threads上有民眾好奇發起討論，「高鐵、台鐵都越來越擠，甚至台鐵最近還大幅度漲價過，為什麼客運沒有因為台鐵高鐵運量不足，導致客人回流？還接二連三地營運困難？以前那群都搭客運的人去哪裡了？」
除此之外，客運卡在國道上還無法上廁所，因此許多人寧可用站的在高鐵、台鐵上享受如廁自由，也不願意在國道上多卡3個小時浪費時間。許多乘客坦言，只要搭過高鐵之後，就回不去公路運輸了。更有人認為，想要解決國道客運乘客變少的問題，推出客運「國道專用道」才是最佳解答。
事實上，根據交通部公路局統計數據顯示，在2025年1至10月，國道客運經營業者有29家，較疫前2019年同期減少2家；路線數有157條，減少28條；行車班次約231萬班，減少142萬班；載客4551萬人次，減少2206萬人次；整體客運收入51億元，減少31億元。其中客運量與疫情相比減少約32％，收入也崩跌約37％。
要知道在疫情前的2019年，國道客運載客量還有8138萬餘人次，碰上疫情之後剩下4300萬人次，到了疫情結束時的2023年才回升到5209萬人，不過近兩年又開始下滑，國光客運更是在去年9月結束營運台南、高雄、屏東地區的路線。
公路局則分析，西部國道客運受到高鐵、台鐵等鐵路系統競爭，所以中長途路線需求減少，因此進行整合；不過行駛台北到宜蘭的路線，需求量已經恢復到疫情前的9成，因此並非所有路線都須檢討。
目前全台公路客運共有520條路線，其中國道客運有157條，一般公路客運為363條。公路局盼透過路網供給優化，提高民眾搭乘需求及意願，也讓業者減少成本、增加收入，提高經營效率。