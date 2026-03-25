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▲長相甜美的毛林林時常演反派。（圖／翻攝自微博@毛林林）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》不僅帶起男女主角名氣，就連配角、客串演員也都受到關注，其中飾演「武安侯」張凌赫媽媽的毛林林，雖只有出現幾幕，但亮眼的外型依舊被討論，39歲的毛林林在《蘭陵王》中演反派鄭兒出圈，脫去古裝，一雙無辜大眼和澎潤的臉頰，比女主角田曦薇還美。毛林林在《逐玉》中飾演張凌赫的媽媽「魏綰」，也是反派魏嚴（嚴屹寬 飾）的妹妹，十多年前因一起冤案輕生而亡，雖然每次毛林林出現，都只是回憶畫面，唯一跟張凌赫對到戲的，只有他在被舅舅鞭打108鞭時，以幻覺的形式牽起兒子的手，但毛林林的美貌依舊受到討論。毛林林過去以《蘭陵王》反派「鄭兒」一角而聲名大噪，接連在許多電視劇中都有亮眼表現，包括《絕代雙驕》、《長樂曲》、《滅罪》、《唐朝詭事錄之長安》等等，私下她的穿搭以休閒、優雅為主，一頭長髮配上甜美的五官，根本看不出年齡。然而，毛林林出道多年，並沒有大女主的代表作，還因此被封為萬年女二，還有人說她頂著一張女一的臉，在演女二的角色，每次都演壞女人，但私下的她沒背景也不愛交際，每次劇熱了，過一陣又繼續消失在觀眾的視線中，不過她也活得坦然自在，常常在網路上跟粉絲互動，鐵粉還是很多的。