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美國與伊朗昨傳出有可能談判，停火希望帶動美股上漲、油價下跌，但今（24）日美股開盤走低，道瓊工業指數下跌385點，跌幅0.8%。標普500指數下跌0.7%，那斯達克指數也下跌0.5%。截至美東時間上午10時4分，道瓊工業指數下跌241.80點或0.52%，暫報45,966.67點；標普500指數下跌33.57點或0.51%，暫報6,547.43點；那斯達克指數下跌163.51點或0.75%，暫報21,783.25點；費城半導體指數上漲10.41點或0.13%，暫報7,783.55點。個股部分，輝達下跌0.54%、台積電ADR上漲0.70%、蘋果上漲0.37%、特斯拉上漲1.19%。國際油價再度上漲，布蘭特原油期貨上漲3.39%或3.39美元，至每桶103.33美元；WTI西德州原油期貨上漲4.63%或4.08美元，至每桶92.21美元。美國財經媒體CNBC報導，市場重新燃起了解決美伊衝突的希望，主要股指在昨日出現反彈。在川普稱美國與伊朗就停戰達成對話後，主要股指均上漲超過1%，道瓊指數一度上漲超過1100點，油價也出現回落，進一步支撐了市場上漲行情。而美媒華爾街日報稱，在川普宣布前，美國透過中東中間人與伊朗進行閉門會談，但阿拉伯調解人對於是否能達成協議表示懷疑。投資者對結束戰爭的談判究竟有多有效感到困惑，因為據以色列當局稱，在川普週一發表講話之後，以色列和伊朗繼續互相攻擊。儘管川普態度樂觀，花旗美國股票策略師克羅納特（Scott Chronert）認為，投資人還沒有完全脫離險境。關於油價最終走向以及油價對潛在經濟狀況的影響，我們還有很多問題需要探討。因此，我們認為目前油價下跌5%到10%的預期尚可接受，但必須警惕風險依然存在，而且仍然相當顯著，